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03.08.2020 10:54
Рубрика: В мире

В соборе Парижской Богоматери начали разбирать симфонический орган

Текст: Юрий Когалов
В соборе Парижской Богоматери 3 августа начались работы по разбору симфонического органа, который называют голосом Нотр-Дама. Как отмечают местные СМИ, во время разрушительного пожара в апреле 2019 года он почти не пострадал, но был покрыт свинцовой пылью и теперь нуждается в чистке.

Рабочим предстоит разобрать восемь тысяч труб, разделенных на 115 регистров. Как ожидается, этот процесс займет порядка пяти месяцев, затем элементы поместят в водонепроницаемые контейнеры.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Кому именно будет поручена чистка и реставрация самого большого органа во Франции, пока не определено. Власти намерены объявить тендер. Однако уже заявлено, что все работы (в том числе сборка и настройка) должны быть завершены к апрелю 2024 года. Тогда планируется провести службу в восстановленном соборе. Правда, многие сомневаются, что реконструкцию Нотр-Дама удастся завершить в столь короткие сроки.

Как отметили в госучреждении, ответственном за реставрационные работы в соборе, их цель - вернуть инструмент в рабочее состояние, в котором он находился до пожара.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери - одном из символов французской столицы - произошел 15 апреля 2019 года. В результате происшествия здание серьезно пострадало, частично обрушилась крыша, в том числе знаменитый шпиль.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Процесс восстановления собора идет с большими задержками. Этому сначала мешала угроза загрязнения свинцом, затем плохая погода (особенно сильный ветер), различные акции протеста и забастовки и, конечно, пандемия коронавируса. В начале марта все строительные работы были приостановлены, возобновились они только в мае. В начале июня рабочие приступили к демонтажу строительных лесов, возведенных для ремонта шпиля собора Парижской Богоматери и деформировавшихся во время пожара.

Недавно в спорах о том, как будет выглядеть Нотр-Дам после реставрации, была поставлена точка. Как отметили в Елисейском дворце, его следует восстановить "как можно ближе к его прежнему облику".

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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