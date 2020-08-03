В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"

В Совете Федерации пояснили, с какой целью на самом деле польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром".

Ранее стало известно о выписанном штрафе "Газпрому" в размере свыше 50 миллионов евро. При этом в качестве причины было представлено отсутствие сотрудничества в деле по "Северному потоку 2".

Польша вообще не имеет отношения к "Газпрому" и "Северному потоку - 2", поскольку он не проходит в ее территориальных водах, напомнил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом, непонятно, "с какого перепуга" эта страна предъявляет претензии, отметил сенатор в комментарии RT.

- Налицо недобросовестная конкуренция, - завил он. - Это попытка любым способом сорвать строительство "Северного потока-2" и оставить транзит через территорию Украины в Польшу.