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03.08.2020 09:11
Рубрика: В мире

Олимпийский огонь Юри Тамма

В столице Эстонии торжественно и тепло отметили 40-летие Олимпийской регаты 1980 года
Текст: Василий Сенаторов (Таллин)
Юри Тамм - настоящий эстонец. Солидный, с неторопливой, но правильно выстроенной речью, с заметным финской-угорским акцентом, который невозможно спутать ни с каким другим. И настоящий атлет, олимпиец, большой и добрый. Он - участник четырех Игр в королевской дисциплине "тяжелой" легкой атлетики - метании молота. Дважды выигрывал бронзовые медали, выступая за СССР: в Москве и Сеуле (1980 и 1988 гг.) дважды потом отстаивал честь Эстонии, в 1992 и 1996 годах.
Фото: Вольдемар Мааск / РИА Новости Фото: Вольдемар Мааск / РИА Новости
Фото: Вольдемар Мааск / РИА Новости

Именно он придумал и организовал празднование 40-летия Олимпийской регаты.

Само событие поразило меня прежде всего тем, что оно состоялось. Уже в другом государстве, но на официальном уровне, с участием руководства мэрии, представителей Национального олимпийского комитета Эстонии, многих участников той Олимпиады, артистов и представителей общественных организаций.

Запомнились слова Вадима Белобровцева, вице-мэра города, который сказал, что жители Таллинна с благодарностью вспоминают события 40-летней давности. Благодаря Олимпиаде столица Эстонии тогда преобразилась, ее инфраструктура тогда пополнилась новыми дорогами, современной канализацией, в городе построили телевизионную башню, почтамт, парусный центр в Пирите и много других важных объектов, которыми жители пользуются до сих пор.

На приеме в посольстве России Чрезвычайный и Полномочный посол Александр Петров рассказал о том, как сильно хотели жители эстонской столицы победить в конкурсе за право принимать Олимпийскую регату. У Таллинна были сильные конкуренты - Ленинград, Сочи, Рига. Но победили эстонцы. Больше 50 спортивных сооружений и объектов городской инфраструктуры были возведены за четыре года. Профессиональным строителям безвозмездно помогали простые горожане…

В честь юбилея на Ратушной площади прошла церемония зажжения Олимпийского факела. Чтобы не зависеть от капризов погоды, огонь зажгли от вспышки разряда трансформаторов Теслы. Кнопку нажал вице-мэр, а факел увезли в порт на автомобиле "Победа", да не на простой, а электрической, переделанной из легендарной машины 50-х годов. И вся эстафета была тоже организована на электрических машинах и катерах. Это - новое увлечение Юри Тамма, который уже много лет вместе с князем Монако Альбером II занимается пропагандой экологически чистых технологий на службе спорта. Они вместе организовали несколько авторалли на электромобилях из средиземноморского княжества в Таллинн.

Из Таллиннского порта на электрокатере факел в Пириту доставил олимпийский чемпион 1980 года Александр Музыченко. 40 лет назад он завоевал единственную на той регате золотую медаль для советской команды в экипаже "Звездника" с легендарным Валентином Манкиным. Я неплохо знаю Сашу, много лет гоняюсь с ним в одном экипаже, и сейчас видел, насколько он был тронут всем происходящим. "Это было очень неожиданно, но тем более приятно, человечно, я словно окунулся в атмосферу главного события свой жизни", - признался мне события олимпийский чемпион.

Фото: РИА Новости
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В Пирите их уже ждали сотни участников любительской регаты, прошедшей в этот вечер в акватории Таллинна. Она стала как-бы прелюдией к задуманному Юри "Олимпийскому водному марафону - 2020" - яхтенному эскадренному плаванию эстонских и российских спортсменов по маршруту Таллин - Санкт-Петербург. Из-за пандемии ее пришлось отложить до сентября.

А закончился тот памятный день грандиозным концертом, на котором в исполнении молодого артиста прозвучала песня Тыниса Мяги "Олимпиада".

Перед расставанием мы вспомнили с Юри и его симпатичной женой Инной наших друзей - спортсменов советской поры, в частности знаменитого Юрия Седых, его не менее именитую супругу Наталью Лисовскую, прославленного Сергея Бубку, с которым Юри проработал много лет в Олимпийском комитете Украины, говорили об олимпийском братстве и о том, как много значит спорт в наше неспокойное время.

В мире Европа Эстония Спорт Олимпийские игры

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