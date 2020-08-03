В Windows 10 появилось новое меню "Пуск". Как его включить

Через несколько недель Microsoft выпустит обновление 20H2 для операционной системы Windows 10. Оно принесет новый дизайн меню "Пуск" - он будет более "обтекаемым", с равномерным и частично прозрачным фоном для иконок приложений, пишет MSPowerUser.

Фактически, отмечает издание, код нового меню "Пуск" уже был добавлен в необязательное обновление с номером KB4568831, выпущенное в мае. Чтобы активировать долгожданную функцию, будет выпущен отдельный "пакет поддержки", однако пользователи могут включить новый дизайн меню "Пуск" вручную.

Чтобы сделать это, нужно, во-первых, создать "точку восстановления" на тот случай, если изменения понадобится отменить. Затем понадобится установить апдейт KB4568831, если он еще не был установлен, и внести изменения в реестр (издание приводит подробную инструкцию, которую каждый может применять на свой страх и риск).

Тем, кто не уверен в своих способностях работать с реестром, лучше дождаться выхода официального обновления.