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03.08.2020 13:27
Рубрика: Экономика

В зоне высокого риска осталось менее трети крупнейших компаний России

Текст: Сергей Тихонов

За неделю с 23 по 30 июля количество системообразующих предприятий в высокой зоне риска снизилось на 6 компаний и составило 269 штук (26% от всего перечня) в 69 отраслях. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Минэкономразвития.

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Списки системообразующих предприятий были сформированы для мониторинга состояния этих организаций и оказания им своевременной поддержки на фоне экономического спада из-за пандемии COVID-19. Всего в перечень попало 1335 компаний и организаций в 94 отраслях.

С 23 по 30 июля была отмечена положительная динамика в 19 отраслях, в том числе 4 отрасли вышли из зоны риска. В стабильно устойчивом состоянии находятся 683 компании из 66 отраслей. Кредитная поддержка этих предприятий на сегодняшний день составила 125,3 млрд рублей.

В целом за последние четыре недели 234 компании покинули зону риска. Они получили суммарно 125,9 млрд. руб. кредитной поддержки, что составляет 79% от всех выданных системообразующих предприятиям льготных кредитов.

"Дальнейшее самочувствие крупнейших российских компаний будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в стране и принимаемых мер по устранению коронавирусной инфекции. Экономика сейчас напрямую зависит от жесткого соблюдения необходимых антиковидных мер", - отметил директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.

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