ВМС и ВВС США провели учения в Черном море

Военно-морские и военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели в воскресенье совместные учения в Черном море. В них был задействован эсминец USS Porter, а также самолет-разведчик Poseidon P-8A, истребители F-16, самолет-заправщик и беспилотник.

По словам командующего Шестым флотом вице-адмирала Юджина Блэка, тренировка была организована для усиления готовности США действовать в Черноморском регионе, пишет ТАСС. Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве.

Ранее в акватории Черного моря завершились украинско-американские учения Sea Breeze - 2020, в которых также принимали участие еще семь стран. Были задействованы около двух тысяч человек, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты.