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03.08.2020 08:13
Рубрика: В мире

Во Франции обострились "войны за шампанское"

Текст: Максим Макарычев
Французские виноделы в этом году могут понести убыток от сокращения продаж вина и шампанского на сумму около 1,7 миллиарда евро. В прошлом году по всему миру было продано чуть менее 300 миллионов бутылок французского шампанского, половина из которых была экспортирована в Великобританию, США и Японию. В этом году французские производители планируют продать на 100 миллионов бутылок меньше из-за того, что торговые сети отказываются брать продукцию на реализацию из-за низкого спроса у потребителей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Шампанское ассоциируется у людей с вечеринками, празднованиями и радостями, однако во время коронавируса прежнего спроса уже не было", - сказал в интервью AFP Максим Тубарт, президент Союза шампанских виноделов. По его словам, французские производители вин очень зависимы от экспортных рынков, которые сильно пострадали от Brexit и коронавируса. В Союзе виноделов отметили, что некоторые производители вин потеряли во время пандемии до 90 процентов своего бизнеса. Владельцы небольших виноградников открыто говорят, что они станут банкротами, если будут вынуждены позволить своему винограду засохнуть на лозе.

Фото: Valery HACHE / AFP
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В стране тем временем обостряется конфликт между владельцами виноградников и домами шампанских вин, которые покупают виноград и превращают его в игристые вина. Французские СМИ уже назвали эти споры "войнами за шампанское". По данным Guardian, на протяжении июля представители сторон встречались едва ли не каждый день, чтобы договориться о том, сколько винограда нужно собрать в этом сезоне. В 2020 году максимально разрешенный сбор составлял 10,2 тонны на гектар. В этом году компании по производству шампанского, которые имеют в своих погребах избыточный запас, оцениваемый в 400 миллионов бутылок, поставили условие: производители должны собрать меньше винограда, чтобы избежать насыщения рынка и резкого снижения цен на шампанское. Они потребовали, чтобы производители собирали не более 6-7 тонн винограда с гектара. Виноградари со своей стороны уверяют, что они не опустятся ниже планки 8,5 тонны. Стороны так и не пришли к согласию.

Владелец виноградника и бывший глава профсоюза французских виноделов Бернар Болье заявил, что он мог бы произвести 16 тонн винограда с гектара, если бы ему разрешили. Он утверждает, что требования производителей шампанского являются особенно необоснованными, потому что урожай этого года обещает быть очень хорошим, а неубранный виноград не может быть использован для любого другого продукта. Как отмечают эксперты, в данной ситуации решающее слово должно остаться за французским правительством. Несмотря на острые дискуссии, виноградари и шампанские дома объединили свои усилия, чтобы потребовать от министерства сельского хозяйства списать некоторые из введенных "социальных сборов" в отношении 100 тысяч сезонных рабочих, занятых на сборе урожая винограда. Если соглашение не будет достигнуто, решение об установлении максимального сбора урожая винограда будет принято французскими правительственными чиновниками, что может вызвать недовольство у обеих сторон конфликта.

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