Как подсчитали в Межпрофессиональном комитете шампанских вин, потери до сих пор более чем прибыльной отрасли к концу года составят минимум 1,7 миллиарда евро. И действительно, в мрачные времена карантина французам было по большому счету не до шампанского, имидж которого в их сознании связан с весельем, семейными и прочими праздниками, массовыми вечеринками. А это значит, что в погребах винных лавок, на складах крупных компаний, специализирующихся на производстве шампанского, останутся нераспроданными 100 миллионов бутылок брюта.

По словам представителя комитета Тибо Ле Мейю, кризис, "который мы переживаем в экономическом плане гораздо хуже, чем Великая депрессия". Правда, он надеется, что нынешние трудности удастся преодолеть "благодаря накопленному за 300 лет опыту". Куда менее оптимистично настроены многие виноградари области Шампань. У Пьера Гулара небольшое хозяйство, всего несколько гектаров виноградников. Его положение отчаянное: "За месяц мне удалось продать лишь семь десятков бутылок вместо тысячи как раньше. Если дело пойдет так и дальше, то грозит разорение".

Чтобы избежать затоваренности, "мажоры" отрасли настаивают на сокращенных нормах сбора урожая, что явно не выгодно мелким и средним владельцам виноградников. Их понять можно: в отличие от больших домов шампанского у них нет финансовой "подушки безопасности". Пока неизвестно, какое количество винограда обречено на уничтожение. Ранее невостребованное из-за коронавируса красное и белое французское вино объемом в три миллиона гектолитров было отравлено на перегонку в этанол и гель для рук.