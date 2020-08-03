Новости

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября 21:08
В Марокко врачам запретили уходить в отпуск 20:14
"Газпром" оспорит штраф в 57 млн евро из-за "Северного потока-2" 19:31
Бельгия установила рекорд существования без полноценного правительства 19:03
На Кубани арестовали владельца взорвавшейся заправки 18:57
Microsoft прекратит поддержку Cortana в мобильных устройствах 18:56
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные 18:56
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи 18:55
В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца 18:37
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 18:31
Росгвардейцы в Крыму спасли семью, унесенную в море 18:21
Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян 18:10
Адвокат историка Соколова будет защищать вдову расчлененного рэпера 18:06
Останкинская телебашня начнет желать москвичам "Спокойной ночи" 17:56
МИД: Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела других государств 17:46
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 17:44
Медведев получит дипломатический паспорт 17:40
Следком вручил спасшей младшего брата пятилетней девочке смарт-часы 17:35
Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию 17:30
В Коми из поврежденного трубопровода вылилось семь тонн нефти 17:28
ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ 17:25
Под Калининградом начались учения ВМФ "Океанский щит-2020" 17:20
Средняя цена нефти Urals в июле составила 43,91 доллара за баррель 17:18
Госдума: Информация об удаленном обучении в сентябре не подтверждается 17:15
В Москве задержан подозреваемый в расстреле милиционеров в 1995 году 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Установлены правила внесения диагностических карт в базу ТО
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
03.08.2020 20:20
Рубрика: В мире

Поздно пить шампанское

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8224)
Как подсчитали в Межпрофессиональном комитете шампанских вин, потери до сих пор более чем прибыльной отрасли к концу года составят минимум 1,7 миллиарда евро. И действительно, в мрачные времена карантина французам было по большому счету не до шампанского, имидж которого в их сознании связан с весельем, семейными и прочими праздниками, массовыми вечеринками. А это значит, что в погребах винных лавок, на складах крупных компаний, специализирующихся на производстве шампанского, останутся нераспроданными 100 миллионов бутылок брюта.

По словам представителя комитета Тибо Ле Мейю, кризис, "который мы переживаем в экономическом плане гораздо хуже, чем Великая депрессия". Правда, он надеется, что нынешние трудности удастся преодолеть "благодаря накопленному за 300 лет опыту". Куда менее оптимистично настроены многие виноградари области Шампань. У Пьера Гулара небольшое хозяйство, всего несколько гектаров виноградников. Его положение отчаянное: "За месяц мне удалось продать лишь семь десятков бутылок вместо тысячи как раньше. Если дело пойдет так и дальше, то грозит разорение".

В Ирландии из-за карантина на треть сократились продажи пива

Чтобы избежать затоваренности, "мажоры" отрасли настаивают на сокращенных нормах сбора урожая, что явно не выгодно мелким и средним владельцам виноградников. Их понять можно: в отличие от больших домов шампанского у них нет финансовой "подушки безопасности". Пока неизвестно, какое количество винограда обречено на уничтожение. Ранее невостребованное из-за коронавируса красное и белое французское вино объемом в три миллиона гектолитров было отравлено на перегонку в этанол и гель для рук.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Минобороны заявило об успешном итоговом испытании вакцины от COVID-19
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ снижен до 15 процентов
ЦБ: Запрет вносить наличные на анонимные кошельки не затронет проездные
В Совфеде назвали причину штрафа "Газпрому" из-за "Северного потока-2"
Минфин РФ запустил денонсацию "офшорного" соглашения с Кипром
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор