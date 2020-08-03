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03.08.2020 05:17
Рубрика: В мире

Военные РФ раздадут сирийцам более 60 тонн продуктов в честь Курбан-байрама

Более 60 тонн продуктов раздадут нуждающимся сирийцам российские военные в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом сообщил начальник территориального отдела Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Пацунько.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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По его словам, на этот раз раздача гумпомощи охватывает большее количество провинций, а в самих наборах увеличено количество продуктов. В них крупы, чай, а также мука, пишет РИА Новости.

Одна из точек выдачи продуктов - поселок Растин (провинция Латакия), где после войны все еще не удалось восстановить сельское хозяйство, а многие местные жители остро нуждаются в помощи. Раздают продукты в поселке Кафр-Найя (провинция Алеппо), который был под контролем боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Аналогичные акции проводятся в провинциях Идлиб и Эль-Хасаке.

Всего российскими военными уже организованы и проведены более 2,4 тысячи акций. Сирийским семьям доставлены свыше четырех тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии

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