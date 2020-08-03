Восстановление китайской экономики вселяет уверенность в остальные страны мира

Новости

В Норильске произошло возгорание на ТЭЦ-2 09:07
АвтоВАЗ выпустит "молодежный" Xray Cross 09:03
Нарколаборатория обнаружена после пожара в частном доме в Домодедово 09:00
В Москве идут работы на перекрытом участке Тверской улицы 08:55
Владельцу турбазы на Алтае, где погибла семья, предъявили обвинение 08:52
Треть россиян приготовилась к снижению заработков 08:51
К поискам пропавшего в Бурятии Ан-2 подключились военные 08:42
Тимошенко назвала выбор нынешней власти трагической ошибкой украинцев 08:42
В России изучат возможности внедрения сети 6G 08:05
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 18 миллионов человек 07:33
Названы симптомы дефицита витамина D, которые часто не замечают 07:30
На Сахалине междугородний автобус с 30 пассажирами попал в ДТП 07:28
Более ста человек скончались после употребления алкоголя в Индии 07:20
Microsoft до 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok 07:03
Тропический циклон "Хагупит" обрушится на восточное побережье Китая 06:55
Telegraph: В Британии выпустят монеты с изображением Махатмы Ганди 06:19
Вильфанд спрогнозировал комфортную погоду в Москве 05:45
Астронавты Херли и Бенкен назвали экипаж МКС суперкомандой 05:38
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России 05:35
Военные РФ раздадут сирийцам более 60 тонн продуктов в честь Курбан-байрама 05:17
На Чукотке продлили ограничения по COVID-19 05:04
Советник Трампа рассказал о санкциях и выгодной дружбе с Россией 04:53
О'Брайен: США надеются на заключение соглашение по ядерным вооружениям 04:43
Эксперты озвучили сумму кинопроката за первые выходные августа 04:31
Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России 04:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 08:00
Рубрика: В мире

Поднебесная подает пример

Восстановление китайской экономики вселяет уверенность в остальные страны мира
Текст: Хэй Инь
Российская газета - Федеральный выпуск № 169(8223)
Согласно прогнозу, китайская экономика сохранит свой рост в 2020 году, говорится в опубликованном недавно Международным валютным фондом (МВФ) докладе о перспективах развития мировой экономики. Вне сомнений, это обнадеживающая для всего мира новость. На фоне того, как эпидемия СOVID-19 бушует по всему миру, а мировая экономика сталкивается с сильным спадом, устойчивое восстановление китайской экономики придает мощную уверенность экономике глобальной.
В уезде Чанлэ провинции Шаньдун убирают богатый урожай пшеницы. Фото: Газета "Жэньминь Жибао" В уезде Чанлэ провинции Шаньдун убирают богатый урожай пшеницы. Фото: Газета "Жэньминь Жибао"
В уезде Чанлэ провинции Шаньдун убирают богатый урожай пшеницы. Фото: Газета "Жэньминь Жибао"

Выдержав "стресс-тест" со стороны эпидемии, Китай продемонстрировал всему миру пример координации в работе по профилактике и контролю эпидемии, а также восстановлению социально-экономического развития. И статистика последнего времени также подтверждает оптимистичный прогноз МВФ. Два месяца подряд наблюдается повышение добавленной стоимости промышленных предприятий сверх установленных норм, от отрицательного к положительному перешли темпы роста прибыли предприятий, индекс производства и объемы потребления электрической энергии в сфере услуг и железнодорожных перевозок, также ускорились темпы роста потребления электро-энергии в промышленной деятельности.

Китай выдержал испытание пандемией и успешно восстанавливает экономику страны

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР за июнь составил 50,9 процента, сохранив в течение 4 месяцев подряд показатель в более 50 процентов. Экономическое восстановление страны продолжает набирать обороты при постоянно повышающейся стабильности промышленных цепочек, что заложило основу стабильному функционированию экономики во второй половине года.

Об оживлении китайского рынка свидетельствует и рост объема операций в почтовой отрасли. Согласно статистике Государственного почтового управления КНР, в январе наблюдался спад объема операций экспресс-доставки по сравнению с предыдущими периодами, однако уже в феврале произошел переход темпов роста из отрицательного к положительному, а в мае вопреки преобладающим тенденциям был зафиксирован продолжительный рост количества почтовых операций. Темпы роста числа операций экспресс-доставки увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув нового максимума с февраля 2018 года.

Факты показывают, что Китай не только выдержал испытание пандемией, но и способствовал устойчивому восстановлению и стабильному функционированию экономики страны, приняв адресные меры в координации работы по профилактике и контролю коронавируса, а также экономическому и социальному развитию.

Активно и упорядоченно содействуя возобновлению работы и производства, Китай предоставил мощный импульс восстановлению стабильности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок. Сейчас продолжает расширяться пассивное воздействие эпидемии на мировую экономику. Как говорится в опубликованном докладе Всемирного банка (ВБ), спад в мировой экономике в 2020 году составит 5,2 процента, ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что пандемия СОVID-19 привела к серьезнейшему экономическому спаду за последние 100 лет. Несмотря на то что сейчас разные страны постепенно снимают ограничения, путь к восстановлению мировой экономики все еще полон неопределенности. На этом фоне Китай сосредоточивает большие силы на стабилизации общей внешнеторговой ситуации и глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также создает новые импульсы для экономического развития, поддерживая расширение новых торговых форматов. "Предприятия на территории КНР не только быстрыми темпами возобновили производство, но также помогли зарубежным поставщикам восстановить производственные мощности и способствовали оживлению международной цепочки поставок", - заявил американский телеканал Consumer News and Business Channel (CNBC). По словам президента Института мировой экономики Питерсона Адама Позена, правительство Китая приняло своевременные и эффективные меры по противодействию эпидемии, особенно в области общественного здравоохранения, что является ключом к быстрому восстановлению китайской экономики.

КНР дала мощный сигнал восстановлению глобальной производственной цепочки

Неуклонно способствуя открытости внешнему миру, Китай придал новый импульс восстановлению и развитию мировой экономики. В Докладе о работе правительства КНР 2020 года представляется план по расширению открытости страны с таких аспектов, как содействие общей стабильности внешней торговли, активное использование иностранного капитала, совместное высококачественное строительство "Пояса и пути", а также содействие либерализации и упрощению торговли и инвестиций. Правительство Китая официально опубликовало "Общий план строительства порта свободной торговли в провинции Хайнань", приложив максимум усилий для создания флагмана открытости КНР внешнему миру и открытия ключевой двери в новую эпоху.

Китай также обнародовал новый сокращенный стоп-лист для иностранных инвестиций и доступа иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной торговли. Тем самым страна дала мощный сигнал стимулированию развития и реформы посредством открытия своего рынка в условиях эпидемии. В июне в формате онлайн состоялась 127-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, которая привлекла онлайн-покупателей из 217 стран и регионов мира, установив новый рекорд по охвату территорий "происхождения" участников. Кроме того, сейчас активно идет работа к проведению 3-го Китайского международного импортного ЭКСПО. Так, общая площадь зарезервированных предприятиями выставочных стендов уже превысила 90 процентов от запланированного, а в отдельных выставочных павильонах даже ощущается нехватка стендов. Многие международные деятели отметили, что Китай твердо привержен улучшению открытой и справедливой рыночной среды, которая поможет повысить доверие инвесторов и будет способствовать восстановлению мировой экономики.

Несмотря на большое давление на китайскую экономику в первой половине 2020 года, она продолжает стабильно развиваться и наращивать темпы. Китай прилагает большие усилия для создания новых возможностей в условиях современных вызовов, достигая воодушевляющих результатов. В нынешнем изменчивом мире Китай обладает уверенностью и способностью содействовать высококачественному развитию экономики, придавая импульс мировой экономике даже в условиях эпидемии.

По материалам газеты "Жэньминь Жибао"

В мире Восточная Азия Китай

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Советник Трампа рассказал о санкциях и выгодной дружбе с Россией
Леонид Рошаль оценил работу по борьбе с COVID-19 в России
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор