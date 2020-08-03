Восстановление китайской экономики вселяет уверенность в остальные страны мира

Согласно прогнозу, китайская экономика сохранит свой рост в 2020 году, говорится в опубликованном недавно Международным валютным фондом (МВФ) докладе о перспективах развития мировой экономики. Вне сомнений, это обнадеживающая для всего мира новость. На фоне того, как эпидемия СOVID-19 бушует по всему миру, а мировая экономика сталкивается с сильным спадом, устойчивое восстановление китайской экономики придает мощную уверенность экономике глобальной.

Выдержав "стресс-тест" со стороны эпидемии, Китай продемонстрировал всему миру пример координации в работе по профилактике и контролю эпидемии, а также восстановлению социально-экономического развития. И статистика последнего времени также подтверждает оптимистичный прогноз МВФ. Два месяца подряд наблюдается повышение добавленной стоимости промышленных предприятий сверх установленных норм, от отрицательного к положительному перешли темпы роста прибыли предприятий, индекс производства и объемы потребления электрической энергии в сфере услуг и железнодорожных перевозок, также ускорились темпы роста потребления электро-энергии в промышленной деятельности.

Китай выдержал испытание пандемией и успешно восстанавливает экономику страны

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР за июнь составил 50,9 процента, сохранив в течение 4 месяцев подряд показатель в более 50 процентов. Экономическое восстановление страны продолжает набирать обороты при постоянно повышающейся стабильности промышленных цепочек, что заложило основу стабильному функционированию экономики во второй половине года.

Об оживлении китайского рынка свидетельствует и рост объема операций в почтовой отрасли. Согласно статистике Государственного почтового управления КНР, в январе наблюдался спад объема операций экспресс-доставки по сравнению с предыдущими периодами, однако уже в феврале произошел переход темпов роста из отрицательного к положительному, а в мае вопреки преобладающим тенденциям был зафиксирован продолжительный рост количества почтовых операций. Темпы роста числа операций экспресс-доставки увеличились более чем на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув нового максимума с февраля 2018 года.

Факты показывают, что Китай не только выдержал испытание пандемией, но и способствовал устойчивому восстановлению и стабильному функционированию экономики страны, приняв адресные меры в координации работы по профилактике и контролю коронавируса, а также экономическому и социальному развитию.

Активно и упорядоченно содействуя возобновлению работы и производства, Китай предоставил мощный импульс восстановлению стабильности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок. Сейчас продолжает расширяться пассивное воздействие эпидемии на мировую экономику. Как говорится в опубликованном докладе Всемирного банка (ВБ), спад в мировой экономике в 2020 году составит 5,2 процента, ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что пандемия СОVID-19 привела к серьезнейшему экономическому спаду за последние 100 лет. Несмотря на то что сейчас разные страны постепенно снимают ограничения, путь к восстановлению мировой экономики все еще полон неопределенности. На этом фоне Китай сосредоточивает большие силы на стабилизации общей внешнеторговой ситуации и глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, а также создает новые импульсы для экономического развития, поддерживая расширение новых торговых форматов. "Предприятия на территории КНР не только быстрыми темпами возобновили производство, но также помогли зарубежным поставщикам восстановить производственные мощности и способствовали оживлению международной цепочки поставок", - заявил американский телеканал Consumer News and Business Channel (CNBC). По словам президента Института мировой экономики Питерсона Адама Позена, правительство Китая приняло своевременные и эффективные меры по противодействию эпидемии, особенно в области общественного здравоохранения, что является ключом к быстрому восстановлению китайской экономики.

КНР дала мощный сигнал восстановлению глобальной производственной цепочки

Неуклонно способствуя открытости внешнему миру, Китай придал новый импульс восстановлению и развитию мировой экономики. В Докладе о работе правительства КНР 2020 года представляется план по расширению открытости страны с таких аспектов, как содействие общей стабильности внешней торговли, активное использование иностранного капитала, совместное высококачественное строительство "Пояса и пути", а также содействие либерализации и упрощению торговли и инвестиций. Правительство Китая официально опубликовало "Общий план строительства порта свободной торговли в провинции Хайнань", приложив максимум усилий для создания флагмана открытости КНР внешнему миру и открытия ключевой двери в новую эпоху.

Китай также обнародовал новый сокращенный стоп-лист для иностранных инвестиций и доступа иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной торговли. Тем самым страна дала мощный сигнал стимулированию развития и реформы посредством открытия своего рынка в условиях эпидемии. В июне в формате онлайн состоялась 127-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, которая привлекла онлайн-покупателей из 217 стран и регионов мира, установив новый рекорд по охвату территорий "происхождения" участников. Кроме того, сейчас активно идет работа к проведению 3-го Китайского международного импортного ЭКСПО. Так, общая площадь зарезервированных предприятиями выставочных стендов уже превысила 90 процентов от запланированного, а в отдельных выставочных павильонах даже ощущается нехватка стендов. Многие международные деятели отметили, что Китай твердо привержен улучшению открытой и справедливой рыночной среды, которая поможет повысить доверие инвесторов и будет способствовать восстановлению мировой экономики.

Несмотря на большое давление на китайскую экономику в первой половине 2020 года, она продолжает стабильно развиваться и наращивать темпы. Китай прилагает большие усилия для создания новых возможностей в условиях современных вызовов, достигая воодушевляющих результатов. В нынешнем изменчивом мире Китай обладает уверенностью и способностью содействовать высококачественному развитию экономики, придавая импульс мировой экономике даже в условиях эпидемии.

По материалам газеты "Жэньминь Жибао"