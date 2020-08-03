На протяжении двух последних недель июля впервые с начала пандемии и вызванного ею шока на рынке труда число нанятых превысило число уволенных работников, сообщили "РГ" в минтруде. Рынок труда начинает восстанавливаться, отмечают и специалисты минтруда, и эксперты.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Дуэль

"Уровень безработицы в июле составил 6,2% - или почти 4,6 млн человек, - рассказали в минтруде. - При этом 2,8 млн из них обратились в центры занятости для регистрации в качестве безработных, всего в России зарегистрированных безработных, по состоянию на 29 июля, 3 млн 211 тыс. человек. Из них почти 30% получают максимальное пособие по безработице, так как потеряли работу после 1 марта. Порядка 50% зарегистрированных безработных не работали в течение длительного времени или вообще никогда".

По данным минтруда, на портале "Работа в России" уже восемь недель подряд растет число предложенных вакансий. Сейчас их там опубликовано 1,4 млн. Для сравнения, до коронакризиса там было 1,5 млн предложений о работе.

"Динамику спроса на рынке труда можно охарактеризовать как умеренно-восстановительную, - говорит руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. -В среднем число вакансий начиная с середины мая растет от 2 до 6% в неделю по отношению к февралю. Уровень спроса на рабочую силу в июле превысил показатели начала февраля на 7%".

По ее мнению, росту рынка труда помогает межотраслевая коррекция: с одной стороны, сокращается потребность в курьерах, врачах и других специалистах, на которых был ажиотажный спрос в апреле-мае, с другой - наиболее пострадавшие от пандемии отрасли - туризм, индустрия гостеприимства, рестораны - начинают понемногу восстанавливаться, и там тоже открываются вакансии.

Уровень спроса на рабочую силу в июле превысил показатели начала февраля на 7%, число вакансий начиная с середины мая растет от 2 до 6% в неделю

Для сохранения занятости и сокращения безработицы правительство инициировало создание в регионах временных рабочих мест, напоминает минтруд.

"Совместно с минпросвещения запускаем программу по переобучению безработных граждан, прорабатываются вопросы по стимулированию создания новых рабочих мест, - говорит представитель ведомства. - Регионы вовлекают граждан в предпринимательство и самозанятость, для помощи в трудоустройстве выпускников создали на портале "Работа в России" витрину стажировок".

Несмотря на все экономические сложности и рост безработицы, в целом в стране удалось избежать массового обвала заработных плат, отмечают в Ассоциации частных агентств занятости.

"Сокращение доходов частично коснулось высокооплачиваемых сотрудников, - добавляет руководитель отдела по подбору персонала Adecco Russia Мария Костюченко. - Из-за снижения выручки многим работодателям пришлось пересмотреть бонусные схемы для сотрудников и отказаться от премий на неопределенный период".

Правда, при этом существует тенденция снижения начальных ставок для вновь нанимаемых сотрудников. Костюченко полагает, что это связано с иллюзией возможности широкого выбора, которая возникла у некоторых руководителей из-за большого притока резюме.

Вместе с тем зарплаты понемногу растут в индустриях онлайн-образования и онлайн-развлечений, IT, медицине и фармацевтике, клинических исследованиях, онлайн-продажах, перечисляет директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Массовый переход на удаленную работу, как и развитие связанных с ее обеспечением IT-технологий, остаются, пожалуй, главным трендом рынка труда.

"Сейчас доля работников, трудящихся удаленно, составляет около 9% - почти 4,6 млн человек, - сообщают в минтруде. - Максимальное значение достигало 11% от количества трудоустроенных граждан".

9% работников продолжают трудиться удаленно. На пике пандемии их было 11%

При этом еще в мае многие эксперты были уверены, что в офисы не вернутся до 30% сотрудников. И сейчас отдельные компании намерены оставить дома от 50 до 70% своих клерков, делится Жанна Волкова. По ее мнению, это приведет к сокращению площади в арендуемых офисах и пустующим бизнес-центрам.

В Госдуме находится законопроект, который должен разрешить часто возникающие вопросы в связи с удаленной занятостью. "Это крайне важно, поскольку и в постпандемический период дистанционная работа будет крайне востребована", - подчеркивают в минтруде.