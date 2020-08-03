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03.08.2020 10:24
Рубрика: В мире

ВВС Бразилии перехватили два самолета с тонной кокаина

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Военно-воздушные силы Бразилии перехватили в воскресенье два самолета, перевозивших более тонны кокаина. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на федеральную полицию.

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Две операции по перехвату самолетов прошли в воскресенье практически одновременно неподалеку от города Кампу-Гранди. В воздух были подняты четыре истребителя Super Tucano A-29 и вертолет FAB E-99. Они вынудили пилотов одномоторного EMB-720 Minuano и двухмоторного Beechcraft 58 Baron посадить свои машины на землю. На борту первого полиция обнаружила 450 кг кокаина, во втором - порядка 700 кг наркотика. Летчиков, управлявших первым самолетом, полиция задержала, а вот находившимся во втором удалось скрыться до того, как к месту посадки прибыли стражи порядка. В настоящее время полиция разыскивает его владельца.

Предполагается, что наркотик был ввезен в Бразилию из Боливии. Оба перехвата стали частью операции "Ослиум" по борьбе с международным наркотрафиком. Отмечается, что они были осуществлены благодаря информации, полученной разведывательной службой федеральной полиции.

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