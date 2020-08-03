ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа. Удар был нанесен в ночь на понедельник в ответ на запуск ракеты по территории Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что среди пораженных объектов - подземные структуры ХАМАС, а также завод по производству бетона, который используется для строительства тоннелей, пишет ТАСС.

Ранее, в воскресенье вечером, по израильской территории из сектора Газа была выпущена одна ракета. Ее перехватила система ПВО "Железный купол". Традиционно израильская сторона возлагает на ХАМАС ответственность за все происходящее в секторе Газа.