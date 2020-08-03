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Вышел тизер сериала с Чадовым, Верником и Бортич "Игра на выживание"

Новости
    03.08.2020, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Amedia Production доступен тизер нового сериала "Игра на выживание", по сюжету которого шестнадцать участников экстремального реалити-шоу с призовым фондом в миллион евро забрасывают в "дикую сибирскую тайгу". Где им вскоре предстоит узнать, что "смертельная игра выходит на новый уровень - с зомби, урками, волками и таинственной организацией".

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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До жирного денежного финала, сами понимаете, должен добраться только один. Тогда как настоящим главным призом "становится жизнь".

Актеры Алексей Чадов, Александра Бортич и Игорь Верник играют самих себя, последний исполняет функции ведущего. Режиссер - Карен Оганесян ("Я остаюсь", "Мамы").

В других ролях: Владимир Верёвочкин ("Практика", "На краю"), Илья Хвостиков ("Журов", "Черная молния"), Линда Лапиньш ("Полицейский с Рублевки"), Беник Аракелян ("Брестская крепость", "Куприн"), Анастасия Тодореску ("Герой", "Илья Муромец"), Валерий Скорокосов ("Глухарь", "СМЕРШ"), Дэвид Пилиа ("Квест страха"), Юлия Волкова ("Обычная женщина").

Обещаны двенадцать серий. Точной даты премьеры пока нет, но скоро.

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