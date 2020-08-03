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03.08.2020 10:50
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5394 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 420 человек.
  1. Москва - 693
  2. Свердловская область - 196
  3. Ханты-Мансийский АО - 172
  4. Московская область - 160
  5. Санкт-Петербург - 160
  6. Иркутская область - 140
  7. Нижегородская область - 139
  8. Мурманская область - 133
  9. Ростовская область - 130
  10. Красноярский край - 128
  11. Краснодарский край - 113
  12. Омская область - 112
  13. Ставропольский край - 111
  14. Ульяновская область - 110
  15. Оренбургская область - 108
  16. Челябинская область - 107
  17. Алтайский край - 107
  18. Новосибирская область - 106
  19. Ямало-Ненецкий АО - 104
  20. Хабаровский край - 102
  21. Приморский край - 98
  22. Волгоградская область - 97
  23. Саратовская область - 94
  24. Воронежская область - 89
  25. Тюменская область - 88
  26. Кемеровская область - 79
  27. Пермский край - 70
  28. Кировская область - 64
  29. Архангельская область - 59
  30. Сахалинская область - 59
  31. Республика Коми - 51
  32. Пензенская область - 51
  33. Республика Саха (Якутия) - 51
  34. Томская область - 49
  35. Костромская область - 48
  36. Республика Калмыкия - 46
  37. Самарская область - 45
  38. Республика Дагестан - 42
  39. Белгородская область - 41
  40. Ярославская область - 41
  41. Республика Бурятия - 40
  42. Псковская область - 37
  43. Республика Башкортостан - 36
  44. Ленинградская область - 35
  45. Чувашская Республика - 35
  46. Орловская область - 34
  47. Курганская область - 33
  48. Тульская область - 32
  49. Республика Мордовия - 32
  50. Астраханская область - 31
  51. Брянская область - 30
  52. Рязанская область - 30
  53. Республика Татарстан - 30
  54. Республика Тыва - 30
  55. Тамбовская область - 28
  56. Тверская область - 28
  57. Республика Крым - 28
  58. Вологодская область - 27
  59. Республика Адыгея - 27
  60. Калужская область - 26
  61. Республика Алтай - 25
  62. Владимирская область - 24
  63. Курская область - 24
  64. Республика Хакасия - 23
  65. Амурская область - 23
  66. Магаданская область - 23
  67. Удмуртская Республика - 22
  68. Ивановская область - 21
  69. Новгородская область - 20
  70. Республика Карелия - 18
  71. Липецкая область - 16
  72. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  73. Смоленская область - 15
  74. Республика Ингушетия - 15
  75. Республика Марий Эл - 15
  76. Камчатский край - 13
  77. Калининградская область - 12
  78. Забайкальский край - 12
  79. Карачаево-Черкесская Республика - 11
  80. Чеченская Республика - 11
  81. Республика Северная Осетия - 10
  82. Севастополь - 2
  83. Еврейская АО - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%
  • 2. Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область - 0,2%
  • 3. Москва, Московская область, Кабардино - Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Липецкая область, Кировская область - 0,3%

Нарастающим итогом выявлено 856 264 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3420 человек:
  • Москва - 842
  • Хабаровский край - 206
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 205
  • Московская область - 197
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 147
  • Свердловская область - 107
  • Мурманская область - 105
  • Новосибирская область - 84
  • Санкт-Петербург - 75
  • Нижегородская область - 72
  • Приморский край - 68
  • Омская область - 67
  • Иркутская область - 66
  • Республика Чувашия - 65
  • Красноярский край - 62
  • Томская область - 62
  • Карачаево-Черкесская Республика - 52
  • Смоленская область - 51
  • Республика Дагестан - 51
  • Краснодарский край - 48
  • Брянская область - 47
  • Алтайский край - 46
  • Республика Тыва - 45
  • Кемеровская область - 45
  • Тамбовская область - 43
  • Тюменская область - 43
  • Ставропольский край - 39
  • Тульская область - 37
  • Оренбургская область - 35
  • Саратовская область - 35
  • Ростовская область - 33
  • Пермский край - 30
  • Республика Мордовия - 24
  • Магаданская область - 23
  • Республика Бурятия - 22
  • Ульяновская область - 20
  • Республика Алтай - 20
  • Курганская область - 19
  • Республика Адыгея - 18
  • Кабардино-Балкарская Республика - 18
  • Астраханская область - 14
  • Амурская область - 13
  • Республика Калмыкия - 12
  • Архангельская область - 11
  • Республика Крым - 9
  • Республика Башкортостан - 9
  • Калужская область - 8
  • Ярославская область - 8
  • Вологодская область - 8
  • Камчатский край - 7
  • Республика Карелия - 5
  • Самарская область - 5
  • Сахалинская область - 5
  • Ивановская область - 4
  • Пензенская область - 4
  • Республика Хакасия - 4
  • Воронежская область - 3
  • Чеченская Республика - 3
  • Республика Татарстан - 3
  • Кировская область - 3
  • Челябинская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Республика Ингушетия - 2

За весь период выписано по выздоровлению 653 593 человека.

За сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом:
  • Москва - 13
  • Санкт-Петербург - 6
  • Красноярский край - 6
  • Новосибирская область - 6
  • Тульская область - 5
  • Свердловская область - 4
  • Ивановская область - 3
  • Ростовская область - 3
  • Нижегородская область - 3
  • Самарская область - 3
  • Омская область - 3
  • Приморский край - 3
  • Мурманская область - 2
  • Ставропольский край - 2
  • Иркутская область - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Владимирская область - 1
  • Московская область - 1
  • Смоленская область - 1
  • Тверская область - 1
  • Ярославская область - 1
  • Краснодарский край - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Республика Татарстан - 1
  • Удмуртская Республика - 1
  • Пензенская область - 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 1
  • Республика Тыва - 1

За весь период от коронавируса умерло 14 207 человек.

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