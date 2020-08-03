За сутки в России подтверждено 5394 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 420 человек.

Москва - 693 Свердловская область - 196 Ханты-Мансийский АО - 172 Московская область - 160 Санкт-Петербург - 160 Иркутская область - 140 Нижегородская область - 139 Мурманская область - 133 Ростовская область - 130 Красноярский край - 128 Краснодарский край - 113 Омская область - 112 Ставропольский край - 111 Ульяновская область - 110 Оренбургская область - 108 Челябинская область - 107 Алтайский край - 107 Новосибирская область - 106 Ямало-Ненецкий АО - 104 Хабаровский край - 102 Приморский край - 98 Волгоградская область - 97 Саратовская область - 94 Воронежская область - 89 Тюменская область - 88 Кемеровская область - 79 Пермский край - 70 Кировская область - 64 Архангельская область - 59 Сахалинская область - 59 Республика Коми - 51 Пензенская область - 51 Республика Саха (Якутия) - 51 Томская область - 49 Костромская область - 48 Республика Калмыкия - 46 Самарская область - 45 Республика Дагестан - 42 Белгородская область - 41 Ярославская область - 41 Республика Бурятия - 40 Псковская область - 37 Республика Башкортостан - 36 Ленинградская область - 35 Чувашская Республика - 35 Орловская область - 34 Курганская область - 33 Тульская область - 32 Республика Мордовия - 32 Астраханская область - 31 Брянская область - 30 Рязанская область - 30 Республика Татарстан - 30 Республика Тыва - 30 Тамбовская область - 28 Тверская область - 28 Республика Крым - 28 Вологодская область - 27 Республика Адыгея - 27 Калужская область - 26 Республика Алтай - 25 Владимирская область - 24 Курская область - 24 Республика Хакасия - 23 Амурская область - 23 Магаданская область - 23 Удмуртская Республика - 22 Ивановская область - 21 Новгородская область - 20 Республика Карелия - 18 Липецкая область - 16 Кабардино-Балкарская Республика - 16 Смоленская область - 15 Республика Ингушетия - 15 Республика Марий Эл - 15 Камчатский край - 13 Калининградская область - 12 Забайкальский край - 12 Карачаево-Черкесская Республика - 11 Чеченская Республика - 11 Республика Северная Осетия - 10 Севастополь - 2 Еврейская АО - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%

2. Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область - 0,2%

3. Москва, Московская область, Кабардино - Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Липецкая область, Кировская область - 0,3% Нарастающим итогом выявлено 856 264 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3420 человек: Москва - 842

Хабаровский край - 206

Ханты-Мансийский автономный округ - 205

Московская область - 197

Ямало-Ненецкий автономный округ - 147

Свердловская область - 107

Мурманская область - 105

Новосибирская область - 84

Санкт-Петербург - 75

Нижегородская область - 72

Приморский край - 68

Омская область - 67

Иркутская область - 66

Республика Чувашия - 65

Красноярский край - 62

Томская область - 62

Карачаево-Черкесская Республика - 52

Смоленская область - 51

Республика Дагестан - 51

Краснодарский край - 48

Брянская область - 47

Алтайский край - 46

Республика Тыва - 45

Кемеровская область - 45

Тамбовская область - 43

Тюменская область - 43

Ставропольский край - 39

Тульская область - 37

Оренбургская область - 35

Саратовская область - 35

Ростовская область - 33

Пермский край - 30

Республика Мордовия - 24

Магаданская область - 23

Республика Бурятия - 22

Ульяновская область - 20

Республика Алтай - 20

Курганская область - 19

Республика Адыгея - 18

Кабардино-Балкарская Республика - 18

Астраханская область - 14

Амурская область - 13

Республика Калмыкия - 12

Архангельская область - 11

Республика Крым - 9

Республика Башкортостан - 9

Калужская область - 8

Ярославская область - 8

Вологодская область - 8

Камчатский край - 7

Республика Карелия - 5

Самарская область - 5

Сахалинская область - 5

Ивановская область - 4

Пензенская область - 4

Республика Хакасия - 4

Воронежская область - 3

Чеченская Республика - 3

Республика Татарстан - 3

Кировская область - 3

Челябинская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Республика Ингушетия - 2 За весь период выписано по выздоровлению 653 593 человека. За сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 13

Санкт-Петербург - 6

Красноярский край - 6

Новосибирская область - 6

Тульская область - 5

Свердловская область - 4

Ивановская область - 3

Ростовская область - 3

Нижегородская область - 3

Самарская область - 3

Омская область - 3

Приморский край - 3

Мурманская область - 2

Ставропольский край - 2

Иркутская область - 2

Хабаровский край - 2

Владимирская область - 1

Московская область - 1

Смоленская область - 1

Тверская область - 1

Ярославская область - 1

Краснодарский край - 1

Волгоградская область - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Республика Татарстан - 1

Удмуртская Республика - 1

Пензенская область - 1

Ханты-Мансийский автономный округ - 1

Республика Тыва - 1 За весь период от коронавируса умерло 14 207 человек.