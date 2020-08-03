За сутки в России подтверждено 5394 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 5394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 420 человек.
- Москва - 693
- Свердловская область - 196
- Ханты-Мансийский АО - 172
- Московская область - 160
- Санкт-Петербург - 160
- Иркутская область - 140
- Нижегородская область - 139
- Мурманская область - 133
- Ростовская область - 130
- Красноярский край - 128
- Краснодарский край - 113
- Омская область - 112
- Ставропольский край - 111
- Ульяновская область - 110
- Оренбургская область - 108
- Челябинская область - 107
- Алтайский край - 107
- Новосибирская область - 106
- Ямало-Ненецкий АО - 104
- Хабаровский край - 102
- Приморский край - 98
- Волгоградская область - 97
- Саратовская область - 94
- Воронежская область - 89
- Тюменская область - 88
- Кемеровская область - 79
- Пермский край - 70
- Кировская область - 64
- Архангельская область - 59
- Сахалинская область - 59
- Республика Коми - 51
- Пензенская область - 51
- Республика Саха (Якутия) - 51
- Томская область - 49
- Костромская область - 48
- Республика Калмыкия - 46
- Самарская область - 45
- Республика Дагестан - 42
- Белгородская область - 41
- Ярославская область - 41
- Республика Бурятия - 40
- Псковская область - 37
- Республика Башкортостан - 36
- Ленинградская область - 35
- Чувашская Республика - 35
- Орловская область - 34
- Курганская область - 33
- Тульская область - 32
- Республика Мордовия - 32
- Астраханская область - 31
- Брянская область - 30
- Рязанская область - 30
- Республика Татарстан - 30
- Республика Тыва - 30
- Тамбовская область - 28
- Тверская область - 28
- Республика Крым - 28
- Вологодская область - 27
- Республика Адыгея - 27
- Калужская область - 26
- Республика Алтай - 25
- Владимирская область - 24
- Курская область - 24
- Республика Хакасия - 23
- Амурская область - 23
- Магаданская область - 23
- Удмуртская Республика - 22
- Ивановская область - 21
- Новгородская область - 20
- Республика Карелия - 18
- Липецкая область - 16
- Кабардино-Балкарская Республика - 16
- Смоленская область - 15
- Республика Ингушетия - 15
- Республика Марий Эл - 15
- Камчатский край - 13
- Калининградская область - 12
- Забайкальский край - 12
- Карачаево-Черкесская Республика - 11
- Чеченская Республика - 11
- Республика Северная Осетия - 10
- Севастополь - 2
- Еврейская АО - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%
- 2. Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Еврейская автономная область - 0,2%
- 3. Москва, Московская область, Кабардино - Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Липецкая область, Кировская область - 0,3%
Нарастающим итогом выявлено 856 264 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3420 человек:
- Москва - 842
- Хабаровский край - 206
- Ханты-Мансийский автономный округ - 205
- Московская область - 197
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 147
- Свердловская область - 107
- Мурманская область - 105
- Новосибирская область - 84
- Санкт-Петербург - 75
- Нижегородская область - 72
- Приморский край - 68
- Омская область - 67
- Иркутская область - 66
- Республика Чувашия - 65
- Красноярский край - 62
- Томская область - 62
- Карачаево-Черкесская Республика - 52
- Смоленская область - 51
- Республика Дагестан - 51
- Краснодарский край - 48
- Брянская область - 47
- Алтайский край - 46
- Республика Тыва - 45
- Кемеровская область - 45
- Тамбовская область - 43
- Тюменская область - 43
- Ставропольский край - 39
- Тульская область - 37
- Оренбургская область - 35
- Саратовская область - 35
- Ростовская область - 33
- Пермский край - 30
- Республика Мордовия - 24
- Магаданская область - 23
- Республика Бурятия - 22
- Ульяновская область - 20
- Республика Алтай - 20
- Курганская область - 19
- Республика Адыгея - 18
- Кабардино-Балкарская Республика - 18
- Астраханская область - 14
- Амурская область - 13
- Республика Калмыкия - 12
- Архангельская область - 11
- Республика Крым - 9
- Республика Башкортостан - 9
- Калужская область - 8
- Ярославская область - 8
- Вологодская область - 8
- Камчатский край - 7
- Республика Карелия - 5
- Самарская область - 5
- Сахалинская область - 5
- Ивановская область - 4
- Пензенская область - 4
- Республика Хакасия - 4
- Воронежская область - 3
- Чеченская Республика - 3
- Республика Татарстан - 3
- Кировская область - 3
- Челябинская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Республика Ингушетия - 2
За весь период выписано по выздоровлению 653 593 человека.
За сутки подтверждено 79 летальных случаев с коронавирусом:
- Москва - 13
- Санкт-Петербург - 6
- Красноярский край - 6
- Новосибирская область - 6
- Тульская область - 5
- Свердловская область - 4
- Ивановская область - 3
- Ростовская область - 3
- Нижегородская область - 3
- Самарская область - 3
- Омская область - 3
- Приморский край - 3
- Мурманская область - 2
- Ставропольский край - 2
- Иркутская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Владимирская область - 1
- Московская область - 1
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 1
- Ярославская область - 1
- Краснодарский край - 1
- Волгоградская область - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Республика Татарстан - 1
- Удмуртская Республика - 1
- Пензенская область - 1
- Ханты-Мансийский автономный округ - 1
- Республика Тыва - 1
За весь период от коронавируса умерло 14 207 человек.