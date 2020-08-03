Законы о защите минимального дохода должников могут принять в осеннюю сессию

К сентябрю "Единая Россия" доработает законопроекты о гарантированном доходе граждан. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Я думаю, что реально к сентябрю мы с вами выйдем с доработанными двумя законопроектами и сможем реализовать нашу задачу в ходе осенней сессии Государственной думы", - сказал Турчак в ходе обсуждений, посвященных вопросу защиты гарантированного минимального дохода граждан.

Как рассказал первый зампред фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев, в августе рабочая группа займется доработкой текста документа. Тогда будет принято решение, нужно ли снова вносить документ в новой редакции или учесть все доработки во втором чтении.

Напомним, что ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму два законопроекта - это поправки в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы Российской Федерации, законы "Об исполнительном производстве", "О страховых пенсиях", "О прожиточном минимуме". Они защищают от взыскания за долги суммы в размере МРОТ.

Исаев пояснил, что в законопроектах будет учтено, что за гарантированный минимум будет приниматься не МРОТ, а прожиточный минимум трудоспособного человека за второй квартал года, предшествующего году наступления случая. Эта же величина используется при расчете МРОТ. При этом, по словам депутата, в Трудовом кодексе следует прописывать именно прожиточный минимум.

Турчак в свою очередь заявил, что партия вынесет тему гарантированного минимального дохода на широкое обсуждение в регионах.

"Будем просить фракции "Единой России" в регионах активно участвовать в обсуждении, добиваться, чтобы от всех были представлены содержательные отзывы", - отметил секретарь генсовета.

Зампредседателя Банка России Сергей Швецов в ходе обсуждений также заявил о поддержке самой концепции законопроекта. "Саму концепцию законопроекта мы поддерживаем. Мы также безусловно поддерживаем, и это, наверно, важный критерий справедливости, что защита должна быть не в процентах, а в МРОТах", - подчеркнул он. Но при этом отметил, что успех закона зависит от простоты администрирования. "Фиксация самим гражданином конкретного счета и его доступность для взыскателей, коллекторов, службы судебных приставов, кредитных или микрофинансовых организации, делает бесполезным изменения самого процесса взыскания. То есть, если известен счет и ограничено с этого счета взыскание, ничего вообще менять не надо. Наше глубокое мнение - что само исполнительное производство никаким образом не надо затрагивать", - добавил он.