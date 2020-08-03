В найденных в Израиле 3000-летних фигурках узнали "запретного" бога

Профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель, один из ведущих археологов страны, опубликовал статью в журнале Biblical Archaeology Review. В ней он доказывает, что найденные ранее при раскопках древние статуэтки на самом деле могут являться запретным изображением Яхве.

Как сообщает The Times of Israel, статья уже вызвала жаркую дискуссию. У теории Гарфинкеля появились как сторонники, так и противники. Профессор археологии утверждает, что горстка маленьких мужских статуэток, датируемых X-IX веками до н.э. и обнаруженных в нескольких районах древнего Иудейского царства, на самом деле являются изображениями библейского израильского бога Яхве.

"Да, я думаю, что в древние времена люди считали, что эти статуэтки изображают лицо Яхве", - заявил Гарфинкель в интервью The Times of Israel. Однако дело в том, что израильтянам было запрещено изображать Бога. Поэтому данные артефакты могли быть нелегальными.

В своей работе исследователь описывает одну из таких статуэток, найденную его командой на раскопках в Хирбет-Кейяфа, примерно в 30 километрах к юго-западу от Иерусалима. Артефакт обнаружили около 10 лет назад в слое, который был датирован X веком до нашей эры.

Она была изготовлена в несколько этапов. Только на глаза ушло два этапа. Уши были проколоты - возможно, изначально фигурка была снабжена серьгами. Археолог обратил внимание на ряд отверстий вокруг макушки. По его мнению, это могут быть следы от короны или другого головного убора. Также видны следы бороды.

В Израиле были обнаружены тысячи женских доисторических фигурок, и мужская фигурка является крайне редким артефактом. Кстати, ее высота составляет всего около пяти сантиметров. Есть предположение, что она могла быть частью более крупной скульптуры или служила украшением для сосуда, например.

В Библии был очень четко прописан запрет на физическое изображение Бога, в то время как соседние народы поклонялись многим богам и не боялись их изображать. Например, во времена Иудейского и Израильского царств у моавитян был бог Хемош, у эдомитян - бог Кос. Однако Царство Иудейское имело свою историю. Там считали, что есть только один Бог, а не много, и поэтому люди не должны создавать его изображения.

Но профессор указывает и на то, что Библия изобилует призывами к народу Израиля прекратить поклоняться домашним богам. А в местах раскопок не раз находились остатки культовых божеств. Это говорит о том, что кто-то мог нарушить запрет и нелегально изобразить бога Яхве. Исследователь также предполагает, что найденная фигурка в полном виде могла изображать бога верхом на лошади.

Это не типично для израильской иконографии. Однако автор указывает на результаты раскопок в храмовом комплексе Тель-Моце, расположенном в девяти километрах к северо-западу от древнего Иерусалима. Там были обнаружены две подобные описанной головы от статуэток, причем найдены они были рядом с фигурками лошадей.