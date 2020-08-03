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03.08.2020 17:40
Рубрика: Общество

В найденных в Израиле 3000-летних фигурках узнали "запретного" бога

Текст: Денис Передельский
Фото: Clara Amit / IAA Фото: Clara Amit / IAA
Фото: Clara Amit / IAA

Профессор Еврейского университета Йосеф Гарфинкель, один из ведущих археологов страны, опубликовал статью в журнале Biblical Archaeology Review. В ней он доказывает, что найденные ранее при раскопках древние статуэтки на самом деле могут являться запретным изображением Яхве.

Фото: Anadolu Agency
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Как сообщает The Times of Israel, статья уже вызвала жаркую дискуссию. У теории Гарфинкеля появились как сторонники, так и противники. Профессор археологии утверждает, что горстка маленьких мужских статуэток, датируемых X-IX веками до н.э. и обнаруженных в нескольких районах древнего Иудейского царства, на самом деле являются изображениями библейского израильского бога Яхве.

"Да, я думаю, что в древние времена люди считали, что эти статуэтки изображают лицо Яхве", - заявил Гарфинкель в интервью The Times of Israel. Однако дело в том, что израильтянам было запрещено изображать Бога. Поэтому данные артефакты могли быть нелегальными.

В своей работе исследователь описывает одну из таких статуэток, найденную его командой на раскопках в Хирбет-Кейяфа, примерно в 30 километрах к юго-западу от Иерусалима. Артефакт обнаружили около 10 лет назад в слое, который был датирован X веком до нашей эры.

Она была изготовлена в несколько этапов. Только на глаза ушло два этапа. Уши были проколоты - возможно, изначально фигурка была снабжена серьгами. Археолог обратил внимание на ряд отверстий вокруг макушки. По его мнению, это могут быть следы от короны или другого головного убора. Также видны следы бороды.

В Израиле были обнаружены тысячи женских доисторических фигурок, и мужская фигурка является крайне редким артефактом. Кстати, ее высота составляет всего около пяти сантиметров. Есть предположение, что она могла быть частью более крупной скульптуры или служила украшением для сосуда, например.

Фото: University of Tubingen
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В Библии был очень четко прописан запрет на физическое изображение Бога, в то время как соседние народы поклонялись многим богам и не боялись их изображать. Например, во времена Иудейского и Израильского царств у моавитян был бог Хемош, у эдомитян - бог Кос. Однако Царство Иудейское имело свою историю. Там считали, что есть только один Бог, а не много, и поэтому люди не должны создавать его изображения.

Но профессор указывает и на то, что Библия изобилует призывами к народу Израиля прекратить поклоняться домашним богам. А в местах раскопок не раз находились остатки культовых божеств. Это говорит о том, что кто-то мог нарушить запрет и нелегально изобразить бога Яхве. Исследователь также предполагает, что найденная фигурка в полном виде могла изображать бога верхом на лошади.

Это не типично для израильской иконографии. Однако автор указывает на результаты раскопок в храмовом комплексе Тель-Моце, расположенном в девяти километрах к северо-западу от древнего Иерусалима. Там были обнаружены две подобные описанной головы от статуэток, причем найдены они были рядом с фигурками лошадей.

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