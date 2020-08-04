9 августа в 12:00 на сайте "Российской газеты" смотрите видеоконференцию ректора Театрального института имени Бориса Щукина - Евгения Князева.

В свой день рождения в беседе с обозревателем "РГ" Евгений Владимирович расскажет об особенностях приемной кампании в театральные вузы в период пандемии: как проходил набор, с какими трудностями пришлось столкнуться и как они были преодолены, кто из мастеров набрал курсы в этом году.

Евгений Владимирович Князев - актер театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ.