Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей

Клинические исследования вакцины против новой коронавирусной инфекции для детей могут начаться в начале 2021 года, сообщил сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Когда закончим третью фазу испытаний на взрослых, которая начнется, надеюсь, в августе и будет продолжаться месяцев пять, до конца года, поэтому испытания на детском контингенте, 18 лет и ниже, мы начнем после Нового года", - сообщил ученый ТАСС.

Сейчас разработчики первой российской вакцины против новой коронавирусной инфекции готовят совместно с ведущими педиатрами страны необходимые документы для получения разрешения на начало испытаний вакцины для детей. При этом ранее Гинцбург объяснял, что начинать тестирование новой вакцины на детях можно только после того, как в результате исследований с взрослыми добровольцами будет совершенно точно установлена безопасность нового препарата.

"Там очень много специфики проведения испытаний на детском контингенте по сравнению со взрослым контингентом. И согласно нашему законодательству, и не только нашему, у детей можно проводить испытания новых препаратов, включая вакцину, только после полного завершения этих исследований на взрослых", - уточнил он в сегодняшнем интервью.

Тестирование вакцины, предназначенной для детей, согласно законодательству, также проводится в несколько этапов - с разным количеством участников и в разных возрастных группах.

Также Гинцбург отмечал, что вакцина от коронавируса вряд ли создаст пожизненный иммунитет против нового коронавируса. Он предположил, что вакцинацию нужно будет проводить раз в несколько лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подтвердил на днях, что Минздрав начал процедуру регистрации вакцины, разработанной в Центре Гамалеи, а также дал разрешение на клинические исследования второй вакцины от COVID-19, созданной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора. Прививки против COVID-19 могут начаться уже в августе-сентябре, и фактически это будет третья фаза испытаний. Первыми предполагается начать прививать медиков, непосредственно работающих с COVID-больными. кроме врачей, по мнению Гинцбурга, прививку в первую очередь должны получить учителя, пожилые люди, для которых COVID-19 наиболее опасен, а также граждане, которые живут и работают в замкнутых коллективах - например, военные, несущие службу.