Удивительный артефакт подняли со дна озера Титикака

Команда исследователей из Университета штата Пенсильвания (США) и Университета Брюсселя (Бельгия) при проведении обследования высокогорного озера Титикака обнаружили и подняли со дна каменную шкатулку с подношением богам.

Об открытии сообщается на сайте Университета штата Пенсильвания, а полностью ознакомиться с ним можно в свежем выпуске журнала Antiquity. Озеро Титикака находится в Андах между Боливией и Перу. Это самое большое озеро в Южной Америке. Оно имело сакральное значение для многих культур, включая культуру Тиуанако и империю инков.

В новом исследовании подводные археологи погрузились на дно этого озера. Известно, что в древности местные жители опускали в воду приношения своим божествам. Различные артефакты здесь периодически находят с 1977 года.

В данном случае археологи обнаружили своего рода каменную шкатулку, которая была плотно закрыта крышкой. Она не была запечатана, поэтому вода проникла внутрь. Однако испортить подношения ни воде, ни времени не удалось. Все сохранилось очень хорошо.

Внутри каменной шкатулки археологи обнаружили два ритуальных предмета, каждый из которых по-своему примечателен. Одним из них оказалась золотая фольга, свернутая в небольшой рулон.

Второй предмет - это искусно вырезанная фигурка ламы. Анализ показал, что она была изготовлена из раковины морской устрицы вида Spondylidae. Ученые отмечают, что ближайшее место, где инки (а археологи уверены, что это был предмет инков) могли добыть эту колючую устрицу, находилось в теплых водах прибрежного океана у побережья Эквадора.

Словом, раковину специально импортировали, затем обработали, после чего она была преподнесена в дар богам. Находка доказывает, что озеро Титикака было местом паломничества инков. Датировать ее пока не удалось.

Однако письменные источники сообщают, что "подводные" жертвоприношения были популярны в XVI-XVII веках. Возможно, именно тогда на дно и погрузился найденный артефакт. Подобные каменные шкатулки здесь находили и раньше. Обычно в них хранились миниатюрные фигурки.

Кстати, артефакт был обнаружен при обследовании места на дне озера, которое до этого не считалось местом жертвоприношений. Предыдущие исследования показали, что важным церемониальным местом для инков и предшествующих им культур был риф Хоа. Однако новый артефакт и еще ряд предметов были обнаружены на рифе Какая.