Овен

Чужие успехи будут вызывать у вас негативную реакцию. Но если справитесь с эмоциями, то добьетесь больших успехов.

Телец

Любая совместная деятельность поможет вам сплотить вокруг себя людей, которые могут стать в будущем партнерами.

Близнецы

Нежелание разобраться в сути происходящего может сделать ваши идеи нежизнеспособными.

Рак

Может появиться желание заняться чем-то еще. Но этому помешает необходимость завершить начатое.

Лев

Вы станете быстро уставать от людей, пытающихся навязать свои решения и заставить делать то, чего вам не хочется.

Дева

Найдется немало тех, кто будет отговаривать вас от задуманного или исподволь мешать осуществлению ваших планов.

Весы

Вы станете обращать внимание на то, что еще недавно не представляло для вас интереса.

Скорпион

Вы будете уверены в том, что правы только вы. Попытки открыть вам глаза на происходящее воспримете в штыки.

Стрелец

Вам начнет везти, если вы не станете требовать от судьбы слишком многого. Важно, чтобы не получить новое за счет старого.

Козерог

Можете не бояться долговременных союзов в ситуациях, сулящих расширение горизонтов.

Водолей

Может появиться желание найти виноватых в том, где вы сами допустили ошибки.

Рыбы

Неподходящий момент для заключения долговременных соглашений, вы не будете понимать, что на себя взваливаете.