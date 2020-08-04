Россия 1 августа возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Пока улететь можно в турецкие города Стамбул и Анкару, а также в британскую столицу Лондон. В Танзанию туроператоры обещают пустить рейсы в сентябре. Зато с 15 августа также принято решение открыть полеты в Швейцарию.

Сейчас за рубеж самолеты летают из аэропортов только трех городов России - Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Первый после возобновления международного авиасообщения рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Стамбул улетел утром 1 августа. Как сообщили в Росавиации, по заявленному авиакомпаниями расписанию на август на маршруте Москва - Стамбул "Аэрофлот" планирует выполнять до 35 регулярных рейсов в неделю, "Победа" - 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, а Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю.

С 10 августа рейсов в Турцию станет больше, летать станут напрямую в курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

В Великобританию на август "Аэрофлотом" запланировано до 28 рейсов в неделю. В Россию полеты возобновила авиакомпания British Airways.

Как рассказали "РГ" представители сервиса Туту.ру, продажи рейсов в Турцию с середины августа открыли также авиакомпании Smartavia, Red Wings, NordStar. В Великобританию билеты продают также Nordwind, Pegasus Airlines, S7, Swiss, Tirkish Airlines, "Уральские авиалинии".

Всплеск продаж авиабилетов в Стамбул наблюдался сразу же после появления новостей о возобновлении авиасообщения 24 июля, затем спрос стал стабильным, отмечает представитель компании. Рейсы в Лондон гораздо менее популярны, чем полеты в Турцию. Аналитики сервиса Biletix говорят, что заметного ажиотажа в продажах зарубежных авиабилетов не произошло. "Весь отложенный спрос на путешествия, образовавшийся в связи с пандемией в апреле - июне, реализовался на внутренних направлениях", - отметил в беседе с "РГ" представитель компании.

Сдерживают самостоятельных путешественников и цены. Средний чек в июле на авиабилеты туда-обратно в Турцию вырос с 15 до 19,3 тысячи рублей, то есть на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот в Великобританию, напротив, средний чек упал с 24,7 до 14,1 тысячи рублей, то есть на 43%.

Недельные туры в Турцию в августе в отель "три звезды" по системе "все включено" стоят от 30 тысяч рублей на человека

Зато востребованы комплексные туры. В компании Tez Tour "РГ" рассказали, что чаще всего сейчас россияне бронируют туры в Турцию с заездами в первую неделю полетов - с 10 по 17 августа, также значительная доля продаж приходится на конец месяца. Стоят туры на курорты Анталийского побережья с вылетом в августе из Москвы от 29,7 тысячи рублей на человека за проживание длительностью семь ночей в отеле категории "три звезды" по системе "все включено".

Среди тех, кто планирует отправиться на отдых в Турцию в ближайшее время, немало туристов, чьи туры были аннулированы из-за пандемии, рассказали в компании AnexTour. Но поскольку август является самым высоким месяцем по спросу, много туров также было забронировано еще с зимы-весны этого года. Кроме того, туристы из регионов России меняют аэропорты вылета, поскольку кроме трех городов другие для вылета за рубеж пока недоступны.

Что касается Танзании, то по этому направлению с 24 июля идут лишь единичные продажи на остров Занзибар. Средний чек по проданным билетам составил 93,6 тысячи рублей. Пакетный тур с перелетом на регулярных рейсах на Занзибар начинается от 61,4 тысячи рублей на человека с перелетом и проживанием длительностью 7 ночей в отеле категории "три звезды" с включенными в стоимость завтраками.

Выезжающим за рубеж россиянам специалисты советуют учитывать действующие в других странах меры безопасности. А после возвращения в Россию в течение трех дней нужно будет пройти лабораторное исследование на COVID-19.