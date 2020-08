Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен

56-летний американский барабанщик, актер и продюсер Ларс Ульрих, один из основателей Metallica, составил список своих любимых музыкальных композиций.

Плейлист из 26 треков, часть которого, вероятно, может показаться неподготовленному слушателю несколько экзотической, приводит Far Out Magazine. Там же его можно и хорошенько расслушать.

Итак, в личном чарте барабанщика - Tap into the Power знаковой лосанджелесской кроссовер-группы Suicidal Tendencies, Exodus Боба Марли и Green Machine калифорнийцев Kyuss - первопроходцев стоунер-рока.

Далее - If I Had a Gun британцев Noel Gallagher's High Flying Birds - группы, собранной Ноэлом Галлахером после ухода из Oasis - и Supersonic самих Oasis; RU Mine от Arctic Monkeys; Tattoo Vampire от Blue Oyster Cult; Love от The Cult; Die be the Drop супергруппы The Dead Weather; Speed King ВИА Deep Purple; Audit in Progress от Hot Snakes; Streets of Gold от Diamond Head; Wang Dang Doodle "королевы блюза" Коко Тейлор; Breed от Nirvana; The Hidden Masters металлистов The Sword; Radio/Video энергичных американских армян System of a Down, композиции Marillion, The Osmonds, Lynyrd Skynyrd, Sweet, Thin Lizzy и другие.

Metallica была основана в 1981 году Ульрихом и Джеймсом Хэтфилдом в Лос-Анджелесе - по объявлению. Первый альбом под названием Kill 'Em All ("Убей их всех") молодой коллектив выпустил в 1983-м. Уже к середине восьмидесятых он стал одним из признанных лидеров трэш-метала в частности и тяжелой музыки вообще.