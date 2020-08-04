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04.08.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Участок земли в Арктике можно будет выбрать онлайн

Текст: Сергей Тихонов
Выбрать себе "полярный гектар" россияне смогут на онлайн-карте, ее сейчас разрабатывает Минвостокразвития. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

"Мы создали для этого специальный интернет-сервис. На этом ресурсе прямо на электронной карте можно будет выделить свой участок. Там же сформируется автоматически заявление на получение земли. Его будет нужно только подписать и отправить нам также в электронном виде", - объяснил Александр Крутиков.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Программа "арктический гектар" заработает летом 2021 года

Земля по программе "арктический гектар" будет предоставляться всем желающим (первые шесть месяцев - только жителям арктической зоны, в дальнейшем без ограничений) для строительства жилого дома или ведения бизнеса. В заявлении будет нужно обязательно указать, для каких целей берется участок. Впоследствии этот пункт можно будет корректировать.

"Если в процессе освоения участка, человек, например, решит не заниматься пчеловодством, а захочет построить дом или турбазу, ему нужно будет в своем "личном кабинете" на сайте изменить вид экономической деятельности", - объяснил замминистра.

Полный текст интервью с замглавы Минвостокразвития читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Недвижимость Земля Власть Работа власти Правительство Минвостокразвития Арктика: битва за ресурсы

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