Участок земли в Арктике можно будет выбрать онлайн

Выбрать себе "полярный гектар" россияне смогут на онлайн-карте, ее сейчас разрабатывает Минвостокразвития. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замминистра развития Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы создали для этого специальный интернет-сервис. На этом ресурсе прямо на электронной карте можно будет выделить свой участок. Там же сформируется автоматически заявление на получение земли. Его будет нужно только подписать и отправить нам также в электронном виде", - объяснил Александр Крутиков.

Земля по программе "арктический гектар" будет предоставляться всем желающим (первые шесть месяцев - только жителям арктической зоны, в дальнейшем без ограничений) для строительства жилого дома или ведения бизнеса. В заявлении будет нужно обязательно указать, для каких целей берется участок. Впоследствии этот пункт можно будет корректировать.

"Если в процессе освоения участка, человек, например, решит не заниматься пчеловодством, а захочет построить дом или турбазу, ему нужно будет в своем "личном кабинете" на сайте изменить вид экономической деятельности", - объяснил замминистра.

Полный текст интервью с замглавы Минвостокразвития читайте в ближайшем номере "РГ".