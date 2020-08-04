В Индии удалось сфотографировать необычного черного леопарда

Such a mesmerising beast. 😲😍 — LADbible (@ladbible) July 31, 2020

В индийском заповеднике Тадоба (штат Махараштра) студент Абхишек Пангис случайно встретился с редким леопардом. Окрас животного сочетал характерные для обычного хищника пятна, которые постепенно переходили в единый черный цвет.

"Я растерялся, когда увидел животное. Я не видел ничего более красивого и был совершенно ошеломлен. Пришел в себя через 10 минут и начал щелкать картинки", - заявил изданию LadBible 23-летний фотограф-любитель.

По словам студента встреча с необычным хищником продолжалась около 40 минут, в ходе которых леопард пил воду и охотился на обезьян.

Экологи считают, что животному не более четырех лет и оно находится в прекрасной форме. Темная шерсть леопарда вызвана меланизмом - процессом, когда из-за рецессивной генетической мутации в волосах развивается дополнительный черный пигмент.