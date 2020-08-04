Что нельзя делать, если смартфон упал в воду. Четыре основных ошибки

Известно, что смартфоны не дружат с водой, однако время от времени неприятности все-таки случаются, и мобильные девайсы страдают от воздействия влаги. О том, что нужно делать, написаны сотни статей, а мы попробуем развенчать мифы и предостеречь от ошибок.

Итак, что нельзя делать, если смартфон упал в воду?

1. Думать, что все обойдется, и продолжать им пользоваться. Если аппарат не умеет водозащиты по стандарту IP67 или IP68. В первом случае смартфон не боится пыли и краткосрочного погружения под воду, во втором - пыли и более длительного погружения. Во всех остальных случаях аппарат обязательно нужно незамедлительно нести в ремонт.

2. Класть намокший смартфон в рис, соль или силикагель и думать, что все отлично. Возможно, часть влаги эти продукты смогут впитать, однако вы потеряете время, наблюдая, как аппарат лежит и "сохнет". На счету каждая минута, и все домашние манипуляции не приведут ни к чему хорошему - компоненты начнут покрываться ржавчиной, и спасти их будет еще сложнее7

3. Сушить смартфон феном, класть на батарею, дуть внутрь или трясти. Выдуть феном влагу из дальних уголков все равно не получится. Получится лишь загнать ее еще глубже. То же самое с батареей отопления - капли воды, возможно, испарятся с одной поверхности, но тут же конденсируются на другой. Тряска и попытки выдуть воду обычно приводят к тому, что капли забиваются в самые труднодоступные углы.

Помните, что в сервисных центрах смартфоны разбирают и погружают в ультразвуковые ванны с дистиллированной водой. Вряд ли у вас дома есть такая. После промывки на поврежденные элементы часто наносится лак.

4. Пытаться разобрать смартфон. Далеко не у всех есть опыт разборки и сборки мобильных устройств, и шанс что-то испортить достаточно велик. Единственное исключение - можно попытаться снять крышку и вынуть аккумулятор, однако если вы видите, что времени прошло достаточно много, а успехом затея не увенчалась - лучше мчаться в сервис. Чем меньше пройдет времени, тем больше у аппарата шансов остаться работоспособным.