Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей

Все пока складывается не в пользу рубля. Факторы, понижающие его курс, будут преследовать нашу валюту и в августе, продолжая тенденции июля.

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию и обозначил положительные тренды для рубля, оценив степень их вероятности.

Напомним, что весь прошлый месяц эксперты уверяли, что ситуация на мировых рынках была благоприятной, да и цены на нефть особо не проваливались. Но в итоге рубль с начала года упал к евро на 20,7 процента. И только в июле - на 8,7 процента. Похожая ситуация и по доллару. Наша валюта уступила ему в этом году 16,7 процента. В июле - 4,2. Что же может повернуть ситуацию в пользу рубля?

Дмитрий, так какие факторы, проявившиеся в июле, продолжат давить на рубль и в августе?

Дмитрий Бабин: Действительно, внешние рыночные условия в июле не только не предполагали столь резкого снижения российской валюты, но и создавали предпосылки для ее стабильности или даже роста.

Однако рубль был под давлением внутренних негативных факторов. В первую очередь, это сохраняющаяся переоцененность российской валюты к нефти. Рублевая стоимость барреля Brent составляет 3,2 тысячи рублей. Это ниже коридора прошлого года в 3,7-4,4 тысячи, который более комфортен и для госбюджета, и нефтегазовых компаний. С точки зрения доходов.

Но раньше это рублю особо не мешало.

Дмитрий Бабин: В конце весны - начале лета этот дисбаланс компенсировался для рубля высоким спросом на ОФЗ, а также ожиданиями восстановления котировок нефти с многолетних минимумов.

Однако дальнейший рост нефтяных цен остается под вопросом из-за угрозы второй волны коронавирусной пандемии. Она будет препятствовать восстановлению мирового спроса на нефть.

Что касается ОФЗ, то здесь свою роль сыграло быстрое смягчение монетарной политики Банка России. Это привело к существенному снижению доходностей гособлигаций. Они уже не так сильно привлекают нерезидентов, многие из которых предпочитают продавать ОФЗ, конвертируя вырученные рубли в инвалюту.

Плюс к этому ставшее уже традиционным санкционное давление?

Дмитрий Бабин: Безусловно, и это тоже продолжает влиять на игроков рынка. Например, недавно в России завершился дивидендный сезон. И зарубежные участники нашего рынка полученные дивиденды конвертируют в инвалюту, хотя у них есть вариант реинвестировать их обратно в российские акции.

Почему они так поступают? Из-за высоких внешнеполитических рисков. Дело в том, что с приближением ноябрьских выборов президента США увеличиваются и санкционные, и другие внешнеполитические риски для России. Мы уже видим усиление антироссийской риторики.

То есть никаких новых факторов не прибавилось?

Дмитрий Бабин: Я бы добавил к ним еще два фактора снижения рубля. Первый - возвращение отложенного спроса на импортные товары и услуги с высокой долей импортной составляющей, происходящее по мере ослабления антивирусных ограничений в России.

Второй - возобновление с 1 августа международного воздушного сообщения. Это увеличит турпоток, а, значит, и спрос на иностранную валюту.

В итоге - все, о чем мы сейчас говорили, в той или иной степени продолжит оказывать давление на рубль, по крайней мере в ближайший месяц.

И никаких позитивных вариантов? Вчера, например, рубль пытался проявить характер и даже в моменте подрос.

Дмитрий Бабин: Влияние перечисленных мною факторов может ослабить или полностью нивелировать возможный рост цен на нефть. Но при условии, если он будет устойчивым.

А конкретнее?

Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей. И даже к пятимесячному минимуму - 68 рублям.

Насколько это реально?

Дмитрий Бабин: Пока такой сценарий является слишком оптимистичным. Вероятность его реализации сейчас выглядит невысокой.

Для этого необходимо сочетание позитивных тенденций в мировой экономике и стабилизации отношений между США и Китаем. Однако в данный момент экономическая динамика находится под угрозой проблемы коронавируса. А налаживанию американо-китайского диалога мешают предстоящие выборы президента США.

Впрочем, на мировых рынках продолжается ралли рисковых активов, так как инвесторы пока предпочитают не замечать множества проблем, ставя на их скорое разрешение или потерю актуальности.