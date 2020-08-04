Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда

Новости

В Минске открылась выставка художника Владимира Гладкова 13:54
Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб 13:46
Возражений против достройки "Северного потока-2" не нашлось 13:24
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 13:08
Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником 13:08
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка 13:03
Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти 12:51
Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей 12:49
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 13:19
Рубрика: В мире

Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда

Текст: Александр Саможнев

Видео с подробностями задержания 25 мая темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе опубликовала британская газета The Daily Mail.

Фото: GettyImages
Юрий Рубинский: Сейчас под вопросом оказалась "американская мечта"

На записи видно, как Флойд предупреждал полицейских, что страдает клаустрофобией и просил не стрелять в него. При этом он неоднократно повторял, что не может дышать. Записи являются частью видео, снятого на камеры, закрепленные на телах полицейских. Они уже были представлены суду, но пресса получила только часть переговоров участников инцидента.

Видео предшествующих событий ранее в открытом доступе не появлялось. Общая длительность опубликованных изданием фрагментов составляет примерно 26 минут.

На записи отчетливо видно, как один из полицейских Томас Лейн направляет на Флойда пистолет, требуя выйти из машины. Задержанный начал сопротивляться, когда его пытались посадить в полицейский автомобиль. Он говорил, что страдает клаустрофобией. Затем Дерек Шовен на протяжении нескольких минут удерживает Флойда, прижав его шею ногой к земле.

Полицейский Шовен был обвинен в непредумышленном убийстве и заключен в тюрьму строгого режима. Смерть афроамериканца вызвала массовые протесты по всей Америке.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор