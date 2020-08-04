Daily Mail опубликовала новое видео задержания Джорджа Флойда

Видео с подробностями задержания 25 мая темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе опубликовала британская газета The Daily Mail.

На записи видно, как Флойд предупреждал полицейских, что страдает клаустрофобией и просил не стрелять в него. При этом он неоднократно повторял, что не может дышать. Записи являются частью видео, снятого на камеры, закрепленные на телах полицейских. Они уже были представлены суду, но пресса получила только часть переговоров участников инцидента.

Видео предшествующих событий ранее в открытом доступе не появлялось. Общая длительность опубликованных изданием фрагментов составляет примерно 26 минут.

На записи отчетливо видно, как один из полицейских Томас Лейн направляет на Флойда пистолет, требуя выйти из машины. Задержанный начал сопротивляться, когда его пытались посадить в полицейский автомобиль. Он говорил, что страдает клаустрофобией. Затем Дерек Шовен на протяжении нескольких минут удерживает Флойда, прижав его шею ногой к земле.

Полицейский Шовен был обвинен в непредумышленном убийстве и заключен в тюрьму строгого режима. Смерть афроамериканца вызвала массовые протесты по всей Америке.