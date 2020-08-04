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04.08.2020 15:00
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала о пяти продуктах для снижения холестерина

Текст: Тимур Алимов

Присутствие в рационе рыбы существенно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний, что доказано множеством исследований. Дело в незаменимых микроэлементах, важных для обменных процессов и предупреждения атеросклероза, причиной которого, в свою очередь, зачастую является избыток плохого холестерина в крови.

Но не только рыба позволяет избежать образования так называемых холестериновых бляшек. Пять наиболее полезных для этого продуктов назвала Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" диетолог Зинаида Медведева.

Фото: iStock
Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы

По словам эксперта, предпочтение нужно отдавать рыбе из холодных вод: лосось, кета, горбуша, палтус, сельдь. Она содержит много полезных ненасыщенных жиров, обладающих противоспалительным действием, а также большое количество белка, витамин D и микроэлемент селен, крайне необходимый для синтеза антиоксидантных ферментов. Северная рыба богата незаменимыми жирными кислотами Омега-3 и важно обращать внимание на цвет мяса - чем темнее, тем лучше. Приготовление рыбы также является очень важным моментом.

- Жарить такую рыбу - плохая идея. Во-первых, жарим мы всегда на масле, что совсем не полезно. Во-вторых, во время жарки полезные нашим сосудам полиненасыщенные жирные кислоты разрушаются и утрачивают свои полезные свойства. Также не рекомендуется сильно солить рыбу, поскольку соль задерживает вывод жидкости из организма, что может привести к формированию отеков, вызывает повышенную сократимость сосудов и повышение артериального давления. А это усиливает нагрузку на сердце, - цитирует диетолога KP.Ru.

Животные жиры в рационе, говорит Медведева, лучше заменить на растительные. В оливковом масле высоко содержание ненасыщенных жирных кислот, что восполняет их недостаток в организме. Этот продукт также богат токоферолами, фитостеринами, фенольными кислотами, флавонами и другими природными соединениями, которые снижают холестерин в крови. Масло холодного отжима в случае с оливковым предпочтительнее.

Фото: iStock
Названы продукты, которые быстро старят

Большую пользу в борьбе с плохим холестерином приносит и льняное масло или семена льна. Их можно добавлять в салаты или ежедневно принимать одну чайную ложку натощак.

Популярное в Северной Европе и не очень распространенное у нас рапсовое масло - тоже хороший помощник в поддержании здоровья сосудов. Причем его польза сохраняется в рафинированном и нерафинированном виде. Это масло также способствует восстановлению нормального функционирования сердечной мышцы, укреплению иммунных функций, устранению усталости и нормализации уровня сахара в крови.

Жирные кислоты в орехах (грецкие, миндаль, кешью и другие) необходимы для синтеза белков, отвечающих за состав и вязкость крови, а также в целом правильное функционирование всех клеток.

- Многочисленные научные исследования миндальных орехов установили в них высокое содержание витаминов группы E, антиоксидантов, клетчатки. Если ежедневно съедать щепотку миндаля, то уже через три месяца наблюдается значительное снижение уровня холестерина в крови. Исследования показали, что добавка только 30 граммов орехов в день приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов, а риска инсульта - на 46 процентов, - говорит Медведева.

Грецкие орехи богаты макро- и микроэлементами, фосфолипидами, витамином E и полиненасыщенными жирными кислотами, что и делает их хорошим оружием против холестерина. Однако, нужно помнить, что суточная норма орехов составляет около 11 в день, а сладкие или соленые и вовсе не являются здоровой пищей.

Употребление авокадо позволяет снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего", ведь именно их соотношение является важным показателем здоровья.

Мононенасыщенные жирные кислоты из этого плода помогают предупредить сосудистые заболевания, укрепить сердце. Авокадо считается универсальным продуктом, который можно добавлять и в салаты, и в основные блюда, но он противопоказан при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Цельнозерновые продукты замыкают список диетолога. Крупы минимальной обработки и мука цельнозернового помола содержат клетчатку, которая тормозит усваивание холестерина в кишечнике. В день желательно употреблять не более трех цельнозерновых порций. Это, к примеру, может быть один кусок цельнозернового хлеба с утра, пол чашки вареного темного риса или гречки или одна чашка овсянки не быстрого приготовления.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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