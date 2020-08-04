Диетолог рассказала о пяти продуктах для снижения холестерина

Присутствие в рационе рыбы существенно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний, что доказано множеством исследований. Дело в незаменимых микроэлементах, важных для обменных процессов и предупреждения атеросклероза, причиной которого, в свою очередь, зачастую является избыток плохого холестерина в крови.

Но не только рыба позволяет избежать образования так называемых холестериновых бляшек. Пять наиболее полезных для этого продуктов назвала Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание" диетолог Зинаида Медведева.

По словам эксперта, предпочтение нужно отдавать рыбе из холодных вод: лосось, кета, горбуша, палтус, сельдь. Она содержит много полезных ненасыщенных жиров, обладающих противоспалительным действием, а также большое количество белка, витамин D и микроэлемент селен, крайне необходимый для синтеза антиоксидантных ферментов. Северная рыба богата незаменимыми жирными кислотами Омега-3 и важно обращать внимание на цвет мяса - чем темнее, тем лучше. Приготовление рыбы также является очень важным моментом.

- Жарить такую рыбу - плохая идея. Во-первых, жарим мы всегда на масле, что совсем не полезно. Во-вторых, во время жарки полезные нашим сосудам полиненасыщенные жирные кислоты разрушаются и утрачивают свои полезные свойства. Также не рекомендуется сильно солить рыбу, поскольку соль задерживает вывод жидкости из организма, что может привести к формированию отеков, вызывает повышенную сократимость сосудов и повышение артериального давления. А это усиливает нагрузку на сердце, - цитирует диетолога KP.Ru.

Животные жиры в рационе, говорит Медведева, лучше заменить на растительные. В оливковом масле высоко содержание ненасыщенных жирных кислот, что восполняет их недостаток в организме. Этот продукт также богат токоферолами, фитостеринами, фенольными кислотами, флавонами и другими природными соединениями, которые снижают холестерин в крови. Масло холодного отжима в случае с оливковым предпочтительнее.

Большую пользу в борьбе с плохим холестерином приносит и льняное масло или семена льна. Их можно добавлять в салаты или ежедневно принимать одну чайную ложку натощак.

Популярное в Северной Европе и не очень распространенное у нас рапсовое масло - тоже хороший помощник в поддержании здоровья сосудов. Причем его польза сохраняется в рафинированном и нерафинированном виде. Это масло также способствует восстановлению нормального функционирования сердечной мышцы, укреплению иммунных функций, устранению усталости и нормализации уровня сахара в крови.

Жирные кислоты в орехах (грецкие, миндаль, кешью и другие) необходимы для синтеза белков, отвечающих за состав и вязкость крови, а также в целом правильное функционирование всех клеток.

- Многочисленные научные исследования миндальных орехов установили в них высокое содержание витаминов группы E, антиоксидантов, клетчатки. Если ежедневно съедать щепотку миндаля, то уже через три месяца наблюдается значительное снижение уровня холестерина в крови. Исследования показали, что добавка только 30 граммов орехов в день приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов, а риска инсульта - на 46 процентов, - говорит Медведева.

Грецкие орехи богаты макро- и микроэлементами, фосфолипидами, витамином E и полиненасыщенными жирными кислотами, что и делает их хорошим оружием против холестерина. Однако, нужно помнить, что суточная норма орехов составляет около 11 в день, а сладкие или соленые и вовсе не являются здоровой пищей.

Употребление авокадо позволяет снизить уровень "плохого" холестерина и повысить уровень "хорошего", ведь именно их соотношение является важным показателем здоровья.

Мононенасыщенные жирные кислоты из этого плода помогают предупредить сосудистые заболевания, укрепить сердце. Авокадо считается универсальным продуктом, который можно добавлять и в салаты, и в основные блюда, но он противопоказан при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Цельнозерновые продукты замыкают список диетолога. Крупы минимальной обработки и мука цельнозернового помола содержат клетчатку, которая тормозит усваивание холестерина в кишечнике. В день желательно употреблять не более трех цельнозерновых порций. Это, к примеру, может быть один кусок цельнозернового хлеба с утра, пол чашки вареного темного риса или гречки или одна чашка овсянки не быстрого приготовления.