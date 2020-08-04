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04.08.2020 20:30
Рубрика: Власть

Надбавка по приказу

Для военных ввели новую ежемесячную выплату
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Приказом министра обороны с 1 июля для отдельных категорий военнослужащих введена ежемесячная денежная надбавка. Ее станут выплачивать в РВСН, Главном управлении Генштаба, а также некоторым летчикам и представителям плавсостава Военно-морского флота. Об этом во вторник на селекторном совещании заявил глава военного ведомства России Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу: В среднем размер надбавки составит 23 тысячи рублей. Фото: РИА Новости Сергей Шойгу: В среднем размер надбавки составит 23 тысячи рублей. Фото: РИА Новости
Сергей Шойгу: В среднем размер надбавки составит 23 тысячи рублей. Фото: РИА Новости

Он пояснил, что новая выплата устанавливается от оклада по воинской должности и касается не только офицеров. Более того, если для этой категории военных предусмотрена 100-процентная надбавка, то у прапорщиков, сержантов и солдат ее размер даже выше офицерской. Так, прапорщики и сержанты могут рассчитывать на 110 процентов от оклада по должности. А солдаты - на 120 процентов. "Надбавка затронет более 45 тысяч военнослужащих. В среднем ее размер составит 23 тысячи рублей в месяц", - уточнил Шойгу.

Фото: iStock
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Министр напомнил, что до начала нового учебного года остается меньше месяца. Приемная кампания в довузовские и высшие военно-учебные заведения подходит к завершению. В этом году она впервые проводилась в дистанционном формате. Около 10 тысяч ребят, поступавших в президентские кадетские, нахимовское и суворовские училища, сдавали вступительные экзамены по видео-конференц-связи. "Полученный опыт удаленного тестирования и разработанное программное обеспечение в дальнейшем будем использовать для контрольных срезов знаний без посещения образовательных организаций", - сделал вывод Шойгу.

Для набора в военные вузы были созданы специальные выездные группы, которые направили практически во все регионы страны. Профессиональный отбор прошли свыше 40 тысяч юношей и девушек.

Курсанты и воспитанники сядут за парты в значительно обновленных учебных заведениях. По словам министра, подготовка их инфраструктуры вот-вот закончится. "Завершается обустройство Тверского и Северо-Кавказского суворовских военных училищ на новых фондах, строительство филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Их аудитории оборудуются по последнему слову техники, а места для проживания, отдыха и занятий спортом будут максимально комфортны и функциональны", - отметил Шойгу. Более того, во всех довузовских учебных заведениях минобороны впервые откроются школы по предметным областям, а слушатели и курсанты получат возможность обучаться по смежным военным специальностям и специализациям.

Отдельно на совещании говорили об изготовлении опытного образца модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ и начале его предварительных и госиспытаний. Шойгу сказал, что на этом ракетоносце будут существенно обновлены бортовое оборудование, силовая установка и состав вооружения. Это позволит повысить боевую эффективность машины и продлить сроки ее эксплуатации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Еще одним вопросом для обсуждения стала безопасность полетов авиации Вооруженных сил. Ее обеспечение особенно важно в условиях, когда в войска массово поступают новые и модернизированные самолеты и вертолеты. А пилотам и экипажам ставят все более сложные задачи, их работа в небе становится еще интенсивнее.

Министр также рассказал, как в условиях пандемии коронавируса организована подготовка к VI Армейским международным играм, которые пройдут одновременно с Международным военно-техническим форумом "АРМИЯ". Шойгу напомнил, что с 23 августа по 5 сентября на территории пяти государств более 160 команд из тридцати стран продемонстрируют свою боевую выучку. На играх будут работать "Клуб болельщиков", культурно-исторические модули, проходить тематические фестивали и мастер-классы.

Гости и участники смогут посетить главный храм Вооруженных сил, историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти" и музей под открытым небом "Поле Победы".

Министр особо подчеркнул, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Все о выплатах военнослужащим

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