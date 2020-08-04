Экономика Китая привлекает инвесторов

Они полны уверенности в будущем своих китайских подразделений и намерены двигаться вперед. На заседании Политбюро ЦК КПК, состоявшемся 30 июля, было подчеркнуто, что Китай сталкивается со среднесрочными и долгосрочными проблемами. В связи с этим необходимо энергичней развивать модель роста "двойной циркуляции" с акцентом на ускоренный рост внутреннего производства и внутреннего потребления, а параллельно с этим активизировать привлечение иностранных инвестиций и стабилизацию торговли.

Упор на "внутреннюю циркуляцию" означает, что необходимо стимулировать внутренний спрос и ускорение внутреннего производства. Китай способен, используя преимущества внутреннего "сверхкрупномасштабного" рынка, с помощью оживления отечественной экономики и стимулирования "внутренней циркуляции", придать импульс развитию экономики страны и экономики глобальной.

Следует отметить, что акцент на "внутреннюю циркуляцию" не означает замкнутость социально-экономической среды. В первую очередь, это раскрытие потенциала внутреннего спроса и интеграция внутреннего рынка с рынком международным. Это объединение возможностей двух рынков - локального и глобального. Модель роста "двойной циркуляции" с акцентом на ускоренный рост внутреннего производства, привлечение иностранных инвестиций и стабилизацию торговли - все это не только будет содействовать высококачественному развитию китайской экономки открытого типа, но и будет способствовать стабилизации глобальных промышленных цепочек, а также принесет большие возможности мировой экономке.

Согласно последним данным, в июле 2020 года индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая увеличился до 51,1 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее. Этот показатель пятый месяц подряд превышает отметку в 50 пунктов, что означает рост. Это не только указывает на восстановление экономки Китая, но и помогает миру ясно понять, что сейчас у развития Китая находятся и в будущем будут оставаться важные стратегические возможности. На следующем этапе Китай намерен оптимизировать планирование единообразного порядка работы по противостоянию эпидемии COVID-19 и социально-экономическое развитие, прилагать более активные усилия для реализации запланированных на год целей (в первую очередь, речь о социально-экономическом развитии), а также содействовать восстановлению мировой экономики и поддерживать глобализацию.