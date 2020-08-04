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04.08.2020 08:45
Рубрика: Общество

Эндокринолог рассказала о напитках, вызывающих рост жира на животе

Текст: Оксана Грибанова

Собираясь похудеть или ставя себе цель поддержать здоровый вес, следует особенно тщательно выбирать то, что вы пьете, считает врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Фото: iStock
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По словам врача, полагать, что соки, квасы, газированные напитки, особо не влияют на вес, крайне опрометчиво. На самом деле такое питье дает большую нагрузку на поджелудочную железу, так как содержит много сахара. И, конечно, еще один непременный побочный эффект - лишний вес. Лучше заменить сладкие напитки чаем, кофе и водой. Из расчета 30 миллилитров на один килограмм тела, если нет других рекомендаций от лечащего врача. В воду врач порекомендовала добавлять лимон, огурец или мяту, передает KP.Ru.

Также, чтобы сбросить лишний вес, эндокринолог посоветовала больше ходить - ежедневно по 45-50 минут. Такая практика не требует консультации со специалистами. А вот если есть желание заняться фитнесом, силовыми тренировками, то необходимо проконсультироваться с врачом.

- Лучше один раз сходить к врачу и убедиться, что у вас все хорошо, чем потом лечить травмы коленных суставов и позвоночника, - отметила кандидат медицинских наук.

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