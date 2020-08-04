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04.08.2020 14:14
Рубрика: Власть

ЕР поддержит реализацию национальной социальной инициативы

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" совместно с АСИ (Агентство стратегических инициатив) запустит в регионах механизмы национальной социальной инициативы. Эта тема обсуждалась на встрече заместителя председателя Совбеза, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с главой АСИ Светланой Чупшевой.

Фото: iStock
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"На встрече с главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой обсуждались вопросы избавления от административных барьеров, с которыми до сих пор сталкиваются люди в социальной сфере. Это, в частности, касается оказания первичной медпомощи, поиска работы через службу занятости, устройства ребенка в школу или детсад и так далее", - написал Медведев на своих страницах в соцсетях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил по аналогии с предпринимательской инициативой запустить в регионах такой механизм, как национальная социальная инициатива.

"Механизм позволил бы в конкретных ситуациях найти проблемные зоны и отыскать регионам лучшие практики: и по оказанию первичной медпомощи, и получению амбулаторной помощи, о том, как быстро найти работу через службу занятости, устроить ребенка в школу или детсад и так далее", - пояснила Чупшева. Она добавила, что Агентство готово с региональными отделениями "Единой России" организовать такую работу в пилотных регионах.

Дмитрий Медведев в свою очередь поддержал это предложение и отметил, что "Единая Россия" и АСИ уже имеют успешный опыт совместной реализации проектов. В качестве примера он указал на решение о продлении акции "Помоги учиться дома", которая проходит по всей стране при поддержке "Единой России", АСИ и Министерства просвещения.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Что касается национальной социальной инициативы, я считаю, что это очень хорошая история. Посмотрим, как она будет развиваться. По линии территориальных структур "Единой России" всячески, естественно, будем эту инициативу поддерживать", - добавил Медведев.

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