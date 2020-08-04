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04.08.2020 17:49
Рубрика: Экономика

ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны

Текст: Евгений Гайва

Продажа авиабилетов в зарубежные страны, с которыми приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан, отметили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве предложили Минтрансу "обратить внимание на сложившуюся ситуацию".

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Как пояснили в ФАС, в ведомство поступают обращения граждан о том, что авиакомпании продают авиабилеты на рейсы в страны, авиасообщение с которыми в настоящее время отсутствует.

"По мнению ФАС России, это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры", - отметили в ведомстве.

Подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний, подчеркнули в ФАС. В ведомстве отметили, что соответствующее письмо направлено в Минтранс России.

В Минтранс письмо еще не поступило, пояснили "РГ" в министерстве.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС Правительство Минтранс

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