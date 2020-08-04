Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Валенсии" Феррана Торреса.

20-летний футболист подписал контракт с "горожанами" до 2025 года. Сумма трансфера не раскрывается, однако в испанских СМИ говорилось, что игрок обошёлся новому клубу в 25 миллионов евро.

"Рад присоединиться к "Сити". Все футболисты хотят играть за атакующие команды. "Манчестер Сити" - одна из самых атакующих команд в мире. Хосеп Гвардиола предпочитает открытый, агрессивный стиль, который я люблю", - сказал Торрес официальному сайту клуба.

В минувшем сезоне Торрес провел за "летучих мышей" 44 матча во всех турнирах и отметился шестью голами.