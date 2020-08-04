Фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в намеченные сроки: с 28 августа по 6 сентября

Пандемия сорвала или внесла коррективы во многие представления, шоу и выступления, спутала графики концертов мировых звезд. Актуален вопрос: устоит ли ежегодный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"? И хотя первая волна пандемии в мире стихает, но сроки ее окончания еще в тумане. Состоится ли фестиваль в таких условиях? Об этом "РГ" я расспросил руководителя дирекции фестиваля Сергея Смирнова.

Сергей Николаевич, всего три недели до открытия. Или еще возможны коррективы сроков фестиваля?

Сергей Смирнов: Нет, мы его проведем в объявленные сроки, которые установлены в Поручении президента: с 28 августа по 6 сентября.

Вы на прошлой неделе возобновили продажу билетов. Виртуально заглянул в билетную кассу: на первые дни есть билеты лишь на трибуны у Кремлевской стены. Остальные раскуплены или зарезервированы?

Сергей Смирнов: Часть мест появится в продаже чуть позже. Много билетов было выкуплено еще на старте продаж: в конце декабря - в феврале. Когда же мы вновь возобновили продажи, то создалась ситуация, когда происходит очень активный обмен билетов, их возврат, и новые продажи. Хочу заметить, что сдают и покупают одинаково. Когда все утрясется, то весь спектр свободных мест мы предложим зрителям.

А на что билеты обменивают?

Сергей Смирнов: Идет обмен билетов, купленных зимой и в начале весны, на места, которые соответствуют требованиям безопасности. Стандартная вместимость трибунного комплекса на Красной площади 7,5 тыс. человек. Сегодня, в связи с эпидеомиологической ситуацией, Роспотребнадзор установил т.н. требования "разряженной рассадки". И наш комплекс будет вмещать не больше 3 тыс. зрителей.

То есть на трибунах будут незанятые места? Или сиденья исключат физически, еще при монтаже?

Сергей Смирнов: Чтобы не создавать лишней головной боли зрителям, трибунный комплекс будет таким же, как и в прошлые годы. Технологии билетных продаж у нас примерно те же, как сегодня в кинотеатрах и на стадионах. Семья может сидеть рядом. Но чужие люди должны соблюдать социальную дистанцию.

А не получится ли так: человек еще зимой купил билет, но обменивать его по каким-то причинам не стал, и за-за технических накладок он в итоге останется совсем без места?

Сергей Смирнов: Исключено! Билет - это документ финансовой отчетности. Если у вас есть билет - можете поменять или сдать его.

Бесплатные билеты для инвалидов и пр. льготных категорий будут?

Сергей Смирнов: Да, будем их выделять. Таких билетов станет меньше, но на чуть-чуть, на доли процента.

Что с ценами?

Сергей Смирнов: Мы остаемся верны себе: билеты не подорожали. Цены стабильны, их диапазон определяется днем представления и конкретной трибуной. Есть подороже, есть подешевле. На разный кошелек. Я считаю, что наши билеты доступны широкому зрителю. Эту доступность мы обеспечиваем уже на протяжении 13 лет.

Вопрос зрителя-циника: за свои деньги что я получу?

Сергей Смирнов: Да много чего. Прежде всего мы вас бесплатно обеспечим маской и перчатками, измерим температуру. Т.е. предпримем все возможное для эпидбезопасности зрителей и участников и сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить ваше здоровье.

Далее: если пойдет дождь, то выдадим каждому плащ. И главное - обеспечим замечательным представлением. Мы давно хотели нечто подобное организовать: программу, в которую войдут номера лишь российских коллективов. И на этот раз так все и будет. Плюс - Кремлевская школа верховой езды, чьи выступления всегда вызывают у зрителей бурю позитивных эмоций. Еще будет очень интересная выставка техники времен Великой Отечественной войны. С Красной площади уйдете переполненные впечатлениями.

Сергей Николаевич, но промелькнула информация, что от конного манежа в этом году отказываетесь.

Сергей Смирнов: Манеж будет. Да, действительно, обсуждались изменения, произошел не один десяток метаморфоз. И все по понятным причинам: пандемия. Но к нашей радости: все будет! Единственная потеря - детский городок, вот его в этом году решили не устраивать. На его площадке будет сцена для дневных выступлений участников фестиваля и одна из экспозиций военной техники.

Самая волнующая интрига: а кто из зарубежных участников приедет?

Сергей Смирнов: В начале марта у нас была проблема: избыточное число зарубежных коллективов. "Спасская башня" невероятно популярна, от желающих нет отбоя. Мы-то готовы принять и разместить хоть всех, но программа выступлений удлиняется до бесконечности. А так быть не может. Но из-за пандемии в этом году список все сокращался и сокращался, и сейчас в нем осталась лишь Белоруссия. Некоторые, замечу, до последнего "сражались" за право выступить на Красной площади. Например, очень колоритный военно-морской оркестр из Таиланда и оркестр минобороны Мексики. А еще два коллектива из Китая... Буквально на прошлой неделе мы отказали последним иностранным участникам. Конечно, с глубочайшими извинениями. Обстоятельства сильнее нас. Но! В число наших хэдлайнеров всегда входили отечественные военные оркестры и потрясающе-зажигательные номера готовили суворовцы. Их зритель всегда принимал на ура. И на этот раз они покажут себя во всей красе.

Акцент на отечественных артистов и музыкантов - это ведь не смена формата фестиваля? Пандемия пройдет, и со всех континентов к нам опять полетят оркестры?

Сергей Смирнов: Именно так. Пандемия пройдет - и все будет как прежде. И даже лучше.

Кстати

Цена билетов на фестиваль: от 600 до 5000 руб.