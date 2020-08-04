Фестивали технологий Rukami пройдут в 15 регионах России

Это один из самых масштабных в России проектов по популяризации технического творчества.
Так, в Томске школьники, студенты и их родители смогут погрузиться в 8 новых миров - от льдов Энцелада до энергетических дебрей Тритона. А в Великом Новгороде посетители отправятся в "путешествие во времени и пространстве", проследят эволюцию изобретательства и отметят свой маршрут в личном "бортовом журнале".
- Задача - вовлечь как можно больше молодых людей в техническое творчество и помочь им развить компетенции, которые так необходимы в будущем, но зачастую упущены в рамках базового образования, - рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов РВК Наталья Смелкова. - Многие активности и площадки пройдут онлайн, еще больше участников вдохновятся техническим творчеством.
Участников фестивалей ждут уникальные изобретения местных технологических энтузиастов, лекции, выступления и баттлы популярных спикеров, прикладные мастер-классы, образовательные квесты и digital-перформансы. На площадках фестиваля все можно будет потрогать, испытать или сконструировать своими руками. К этому добавятся "активности" в социальных сетях.
График фестивалей:
- 5-6 сентября - Ростовская область
- 12-13 сентября - Саха Якутия
- 19-20 сентября - Томская область
- 26-27 сентября - Новгородская область
- 3-4 октября - Санкт-Петербург
- 10-11 октября - Курская область
- 16-18 октября - Республика Татарстан
- 22-25 октября - Красноярский край
- 31 октября - 1 ноября - Тамбовская область
- 7-8 ноября - Хабаровский край
- 14-15 ноября - Республика Хакасия
- 21-22 ноября - Челябинская область
- 28-29 ноября - Республика Карелия
- 5-6 декабря - Белгородская область
- 12-13 декабря - Свердловская область