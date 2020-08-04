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04.08.2020 14:44
Рубрика: Общество

Фестивали технологий Rukami пройдут в 15 регионах России

Текст: Ксения Колесникова
Осенью и зимой 2020 года в 15 регионах России пройдет серия региональных фестивалей идей и технологий Rukami - один из ключевых проектов Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Причем в новом гибридном формате на пересечении онлайн- и офлайн-площадок.

Это один из самых масштабных в России проектов по популяризации технического творчества.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Так, в Томске школьники, студенты и их родители смогут погрузиться в 8 новых миров - от льдов Энцелада до энергетических дебрей Тритона. А в Великом Новгороде посетители отправятся в "путешествие во времени и пространстве", проследят эволюцию изобретательства и отметят свой маршрут в личном "бортовом журнале".

- Задача - вовлечь как можно больше молодых людей в техническое творчество и помочь им развить компетенции, которые так необходимы в будущем, но зачастую упущены в рамках базового образования, - рассказала руководитель проекта Rukami, директор центра поддержки проектов по развитию талантов РВК Наталья Смелкова. - Многие активности и площадки пройдут онлайн, еще больше участников вдохновятся техническим творчеством.

Участников фестивалей ждут уникальные изобретения местных технологических энтузиастов, лекции, выступления и баттлы популярных спикеров, прикладные мастер-классы, образовательные квесты и digital-перформансы. На площадках фестиваля все можно будет потрогать, испытать или сконструировать своими руками. К этому добавятся "активности" в социальных сетях.

График фестивалей:

  • 5-6 сентября - Ростовская область
  • 12-13 сентября - Саха Якутия
  • 19-20 сентября - Томская область
  • 26-27 сентября - Новгородская область
  • 3-4 октября - Санкт-Петербург
  • 10-11 октября - Курская область
  • 16-18 октября - Республика Татарстан
  • 22-25 октября - Красноярский край
  • 31 октября - 1 ноября - Тамбовская область
  • 7-8 ноября - Хабаровский край
  • 14-15 ноября - Республика Хакасия
  • 21-22 ноября - Челябинская область
  • 28-29 ноября - Республика Карелия
  • 5-6 декабря - Белгородская область
  • 12-13 декабря - Свердловская область

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