В среду четырьмя матчами 1/8 финала Лиги Европы состоится возвращение еврокубковых турниров. Этого ждали давно, хотя далеко не все клубы с энтузиазмом восприняли решение УЕФА о рестарте сезона.

И все же в высшей европейской футбольной инстанции были уверены: турниры должны быть доиграны. Оставалось только выбрать формат, поскольку время поджимало. Прерванный сезон в национальных первенствах едва завершился, а уже скоро начнется следующий. И в этом промежутке надо было как-то успеть провести еврокубки.

Решение было принято грамотное: все матчи как плей-офф Лиги чемпионов, так и Лиги Европы, состоятся в одной стране. Соответственно - в Португалии (Лиссабоне) и четырех немецких городах (Дуйсбург, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Кельн). Розыгрыш Лиги чемпионов завершится 23 августа, Лига Европы - двумя днями ранее в Кельне.

Остаток сезона Лиги чемпионов пройдет в Португалии, Лиги Европы - в Германии

Сегодня центральным матчем дня стоит признать противостояние "Интера" и "Хетафе" в Гельзенкирхене. Поскольку эти команды до приостановки сезона не успели провести первую игру, то победитель дуэли определится по итогам одной встречи.

Перед этим поединком в стане "Интера" разразился громкий скандал. Главный тренер "сине-черных" Антонио Конте разразился гневной тирадой в адрес руководства клуба. Причем сделал это публично: на пресс-конференции после победы над "Аталантой" (2:0), благодаря которой миланцы финишировали вторыми в итальянском чемпионате.

- Не думаю, что нашу с футболистами работу признали должным образом. Мы получили мало поддержки от руководства. Большой клуб должен защищать своих игроков, тренеров. Однако парням удалось сплотиться, и я за это им очень благодарен. Проблема в том, что у меня свое видение. Я вижу, каким путем нам нужно идти и что делать. Мне несложно принимать критику: я могу быть громоотводом в первый сезон. Но если не учиться и продолжать совершать те же ошибки, то это безумие, - разоткровенничался Конте.

Как видно, в стане "Интера" крайне неспокойно перед матчем с "Хетафе". Чего не скажешь об испанском клубе, который с каждым годом, имея скромный бюджет, борется за попадание в еврокубки и доходит до стадии плей-офф. К слову, в групповом этапе Лиги Европы команда из пригорода Мадрида встречалась с "Краснодаром" и дважды обыграла его: 2:1 и 3:0.

Из восьми противостояний 1/8 финала Лиги Европы первый матч не состоялся еще в одной паре - у рекордсмена по числу титулов в турнире "Севильи" и "Ромы". Игра этих команд пройдет в Дуйсбурге. Назвать в ней фаворита почти невозможно. Оба клуба здорово показали себя в концовке сезона. Но при этом севильцы, в отличие от соперника, пробились в зону Лиги чемпионов. А римляне, несмотря на все усилия, остались на пятом месте в национальном первенстве.

Ответные матчи оставшихся шести пар 1/8 финала, что важно, состоятся не в Германии, а на домашних стадионах принимающих команд. Речь о следующих противостояниях: "Манчестер Юнайтед" - ЛАСК (первая игра 5:0), "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир" (0:1), "Базель" - "Айнтрахт" (3:0), "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос" (1:1), "Байер" - "Рейнджерс" (3:1) и "Шахтер" - "Вольфсбург" (2:1).

Где будем смотреть

5 августа, среда, "Матч ТВ"

19.45 "Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия). Прямая трансляция

21.50 "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания). Прямая трансляция

Матч! Футбол 1

21.50 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия). Прямая трансляция

Матч! Футбол 2

19.45 "Копенгаген" (Дания) - "Истанбул Башакшехир" (Турция). Прямая трансляция