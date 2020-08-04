Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию испанских СМИ о желании полузащитника "сине-бело-голубых" Малкома покинуть команду.

"Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было. И я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие игроки нашего клуба. Сейчас он готовится к новому сезону и матчу за Суперкубок России", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Ранее издание Estadio Deportivo сообщило, что Малком намерен сменить обстановку и вернуться в испанский чемпионат, где он ранее выступал за "Барселону". Якобы бразильцем интересуется "Севилья".

Малком перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В дебютном сезоне в России он выиграл чемпионат и Кубок страны.