Новости

В Минске открылась выставка художника Владимира Гладкова 13:54
Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб 13:46
Возражений против достройки "Северного потока-2" не нашлось 13:24
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале 13:08
Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником 13:08
В Крыму девочку из Тулы наградят за спасение упавшего в бассейн ребенка 13:03
Продажи Lada вышли на докризисный уровень и продолжают расти 12:51
Собянин: После вынужденного простоя "Москвариум" снова принимает гостей 12:49
Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 13:46
Рубрика: Спорт

Гендиректор "Зенита" считает бредом новость о желании Малкома покинуть клуб

Текст: Артур Нанян

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию испанских СМИ о желании полузащитника "сине-бело-голубых" Малкома покинуть команду.

"Зенит" продлил контракт с Артемом Дзюбой

"Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было. И я уверен, не будет. Он всем доволен, так же, как и другие игроки нашего клуба. Сейчас он готовится к новому сезону и матчу за Суперкубок России", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".

Ранее издание Estadio Deportivo сообщило, что Малком намерен сменить обстановку и вернуться в испанский чемпионат, где он ранее выступал за "Барселону". Якобы бразильцем интересуется "Севилья".

Малком перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Барселоны" за 40 миллионов евро. В дебютном сезоне в России он выиграл чемпионат и Кубок страны.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Минобороны намерено начать испытания модернизированного Ту-95МСМ
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства"
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Росстат назвал сумму доходов россиян во втором квартале
Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России
Появились фотографии новой формы "Спартака" и "Зенита"
Юлия Липницкая впервые показала свою дочь