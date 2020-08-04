Новости

Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49
Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща 10:46
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в "Бессмертном полку" 10:45
В июле в Крыму отдохнули более 1,4 миллиона человек 10:14
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном 10:14
Опубликовано видео следственного эксперимента с вдовой рэпера Картрайта 10:03
На трассе "Дон" в Московской области произошло смертельное ДТП 10:02
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси 10:00
УАЗ показал концепт нового "Хантера". И это не просто картинки 10:00
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Беларуси 09:56
Ученые: Чага и другие трутовые грибы подавляют рост раковых клеток 09:54
Генсек ООН: Миру грозит "катастрофа поколений" из-за закрытия школ 09:44
В Подольске напали на курьера, доставлявшего смартфон 09:34
В столице провели уже более 6,5 миллиона тестов на коронавирус 09:30
В США попросили доработать Boeing 737 MAX 09:26
Ливни затопили сразу несколько районов Мумбаи 09:19
В Москве вылечились от коронавируса еще 1456 пациентов 09:15
Подозреваемый во взятке глава "Титановой долины" ушел в отставку 09:07
В Австралии ввели внушительные штрафы за нарушение режима изоляции 08:48
Эндокринолог рассказала о напитках, вызывающих рост жира на животе 08:45
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 07:43
От рекордных ливней в Южной Корее погибли и пропали без вести 26 человек 07:39
Кардиолог назвала простой способ снизить холестерин без лекарств 07:30
В Приамурье нашли фрагмент разбившегося 40 лет назад самолета 07:25
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 августа
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 09:44
Рубрика: В мире

Генсек ООН: Миру грозит "катастрофа поколений" из-за закрытия школ

Текст: Максим Макарычев

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил во вторник, что мир столкнулся с "катастрофой поколений" из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса. После того, как вспышка заболевания будет взята под контроль местными властями, возвращение учащихся в школы и учебные заведения, по мнению Гуттериша, должно стать приоритетом для чиновников всех уровней.

Фото: iStock
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

В своем заявлении глава международной организации дал понять, что ООН начинает компанию "Спасите наше будущее", добавив, что "катастрофа поколений" способна подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство между богатыми и бедными странами. По состоянию на середину июля школы были закрыты примерно в 160 странах, что затронуло более 1 миллиарда учащихся. При этом, по меньшей мере, 40 миллионов детей вообще были лишены подготовительного и начального образования. Как отметил генсек ООН, более 250 миллионов детей прекратили обучение, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах получили только базовые навыки обучения, отмечается в пресс-релизе организации.

Несмотря на проведение уроков в интернете и даже по радио и телевидению в некоторых странах, а также на все усилия учителей и родителей, многие школьники по-прежнему лишены доступа к образованию. Учащиеся с ограниченными возможностями, представители национальных меньшинств, перемещенные лица и учащиеся-беженцы, а также лица, проживающие в отдаленных районах, подвергаются наибольшему риску остаться без образования, отмечают аналитики всемирной организации. Даже для тех, кто имеет доступ к дистанционному обучению, успех в обучении зависит от условий их жизни, включая справедливое распределение домашних обязанностей в период пандемии.

Представляя проект "Спасите наше будущее", Гуттериш предложил мировым политикам действовать в четырех направлениях. Приоритет должен быть отдан открытию школ. Во-вторых, по его мнению, бюджеты на образование должны быть защищены гарантиями правительства и увеличены в разы. До коронавирусного кризиса страны с низким и средним уровнем дохода уже сталкивались с дефицитом финансирования образования в совокупном размере 1,5 триллиона долларов в год. Кроме того, по мнению генерального секретаря ООН, образовательные инициативы должны быть направлены на то, чтобы охватить наиболее уязвимые слои населения. Наконец, мировое сообщество, отметил глава всемирной организации в своем видеообращении, должно как можно быстрее преодолеть цифровой разрыв в обучении в бедных и богатых странах, вкладывать инвестиции в компьютерную грамотность.

В мире Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном
Вакцина от COVID-19 в этом году будет доступна только взрослым
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Майами в Москву
Вильфанд: "Опасное солнце" прогнозируется в ряде регионов России
Инфекционист не исключила роста заболеваемости COVID-19 из-за туристов
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор