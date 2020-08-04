Генсек ООН: Миру грозит "катастрофа поколений" из-за закрытия школ

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил во вторник, что мир столкнулся с "катастрофой поколений" из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса. После того, как вспышка заболевания будет взята под контроль местными властями, возвращение учащихся в школы и учебные заведения, по мнению Гуттериша, должно стать приоритетом для чиновников всех уровней.

В своем заявлении глава международной организации дал понять, что ООН начинает компанию "Спасите наше будущее", добавив, что "катастрофа поколений" способна подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство между богатыми и бедными странами. По состоянию на середину июля школы были закрыты примерно в 160 странах, что затронуло более 1 миллиарда учащихся. При этом, по меньшей мере, 40 миллионов детей вообще были лишены подготовительного и начального образования. Как отметил генсек ООН, более 250 миллионов детей прекратили обучение, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах получили только базовые навыки обучения, отмечается в пресс-релизе организации.

Несмотря на проведение уроков в интернете и даже по радио и телевидению в некоторых странах, а также на все усилия учителей и родителей, многие школьники по-прежнему лишены доступа к образованию. Учащиеся с ограниченными возможностями, представители национальных меньшинств, перемещенные лица и учащиеся-беженцы, а также лица, проживающие в отдаленных районах, подвергаются наибольшему риску остаться без образования, отмечают аналитики всемирной организации. Даже для тех, кто имеет доступ к дистанционному обучению, успех в обучении зависит от условий их жизни, включая справедливое распределение домашних обязанностей в период пандемии.

Представляя проект "Спасите наше будущее", Гуттериш предложил мировым политикам действовать в четырех направлениях. Приоритет должен быть отдан открытию школ. Во-вторых, по его мнению, бюджеты на образование должны быть защищены гарантиями правительства и увеличены в разы. До коронавирусного кризиса страны с низким и средним уровнем дохода уже сталкивались с дефицитом финансирования образования в совокупном размере 1,5 триллиона долларов в год. Кроме того, по мнению генерального секретаря ООН, образовательные инициативы должны быть направлены на то, чтобы охватить наиболее уязвимые слои населения. Наконец, мировое сообщество, отметил глава всемирной организации в своем видеообращении, должно как можно быстрее преодолеть цифровой разрыв в обучении в бедных и богатых странах, вкладывать инвестиции в компьютерную грамотность.