Глобальное потепление унесет больше жизней, чем все инфекционные болезни

Исследование показало, что повышение температуры может стать причиной особых разрушений в более бедных и жарких частях света, которые будут бороться за то, чтобы адаптироваться к невыносимым климатическим условиям. Наименьший урон будет нанесен странам с холодным и умеренным климатом, в том числе, и России. Ученые прогнозируют, что в таких странах, как Гана, Бангладеш, Пакистан и Судан, от жары будут умирать в среднем 200 или более из 100 тысяч человек. Между тем в более холодных, более богатых странах, таких как Норвегия и Канада, число смертей уменьшиться, поскольку все меньше людей будут погибать из-за отсутствия сильных холодов.

Экономический ущерб от климатического кризиса, а также стоимость адаптации к повышению температуры будут ощущаться во всем мире, в том числе в богатых странах. В сценарии с высоким уровнем выбросов углекислого газа, когда местные правительства будут продолжать прилагать незначительные усилия для сдерживания газов, нагревающих планету, к концу столетия глобальные показатели смертности будут увеличены до 73 случаев смерти на 100 тысяч человек. Это практически соответствует текущему числу погибших от всех инфекционных заболеваний, включая туберкулез, ВИЧ/ СПИД, малярию, лихорадку денге и желтую лихорадку. В исследовании использовался масштабный массив данных, поступивших из 40 стран, о связи смертности с повышением температуры. При этом ученые брали в расчет не только прямые причины летальных исходов, такие как тепловой удар, но и менее очевидные связи, такие как всплеск сердечных приступов во время тепловой волны.

Амир Джина, экономист по окружающей среде в Чикагском университете и соавтор исследования, пояснила, что смертность от жары очень похожа на последствия COVID-19, от которого в первую очередь страдают уязвимые люди с сопутствующими заболеваниями. "Если у вас есть проблемы с сердцем, и вы несколько дней страдаете от жары, то повышение температуры будет способствовать коллапсу организма", - подчеркнула эксперт. В последние годы огромные волны тепла привели к росту смертей в США, Европе, Австралии, Индии и других странах. Так, во Франции от жарких температур летом прошлого года умерло 1,5 тысячи человек. Как сообщает Guardian, 2020 год станет самым жарким или вторым самым жарким за всю историю наблюдений, что соответствует долгосрочному тренду повышения температуры.