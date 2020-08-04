Корпорация Google представила свой новейший бюджетный смартфон Pixel 4a, который вошел в линейку Pixel 4, представленную еще в 2019 году.

Смартфон Pixel 4a. Фото: Google

Аппарат стоимостью 349 долларов (около 26 тысяч рублей) получил 5,81-дюймовый OLED-экран с разрешением FullHD+ и точечным вырезом под фронтальную камеру 8 Мп, а также процессор Qualcomm Snapdragon 730G и 6/128 Гб оперативной и постоянной памяти.

Несмотря на компактные размеры, устройство оснастили аккумулятором достаточно высокой емкости - 3140 мАч, который к тому же поддерживает быструю зарядку на мощности 18 Вт через порт USB-C. Что касается основной камеры, то она одинарная, имеет разрешение 12 Мп, поддерживает ночной и портретный режимы съемки.

По всей видимости, Google Pixel 4a собирается конкурировать с iPhone SE, в том числе и по цене, предлагая недорогой аппарат на чистом Android. Старт продаж новинки намечен на 20 августа. К сожалению, в Россию смартфон официально поставляться не будет - это, пожалуй, его главный минус.

В остальном аппарат за свои деньги просто отличный - нестыдный объем памяти, три года гарантированных обновлений Android (у Apple этот срок составляет пять лет, но и iPhone SE этого года продается дороже), бесплатные пробные подписки от Google на три месяца и даже режим съемки звездного неба в простецкой на первый взгляд камере.

Какие у него минусы, помимо ограниченного числа рынков? Это, конечно, отсутствие широкоугольного объектива (в iPhone SE он также отсутствует) и невозможность использовать eSIM (в iPhone SE электронная симка есть).