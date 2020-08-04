В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи квалификационного раунда плей-офф. Если бы по итогам игрового дня определялись три звезды, в этой тройке непременно нашлось бы место и для российского форварда "Каролины" Андрея Свечникова. Его хет-трик помог "ураганам" выиграть уже второй матч у "Нью-Йорк Рейнджерс" - 4:1 в серии до трех побед. А сам нападающий попал в историю.

Все три шайбы Свечников забросил с передач финского партнера Себастьяна Ахо. В обычной ситуации в этот момент с трибун на лед полетели бы бейсболки, но все матчи нынешнего плей-офф, как известно, проходят без зрителей. Хотя без традиционных атрибутов хет-трика Свечников не остался. Сотрудники клуба завалили кепками шкафчик хоккеиста, сообщив об этом в соцсетях.

Впрочем, главное не бейсболки, а то, что хет-трик россиянина стал первым в истории клуба в плей-офф. Кроме того, Свечников стал лишь восьмым игроком не старше 21 года, которому удалось забить три шайбы в одном матче плей-офф, и десятым в этой же возрастной категории, сумевшим несколько раз забить в плей-офф не менее двух шайб.

Удивительно, что все это произошло всего лишь во втором взрослом сезоне Андрея. Как сказал главный тренер "Рейнджерс" Дэвид Куинн, "Свечников быстро становится одним из лучших в НХЛ". А наставник "Каролины" назвал россиянина особенным. И тут сложно что-то возразить. Тем более, попадать в историю для 20-летнего парня уже привычное дело. В минувшей "регулярке" он первым в НХЛ смог забить гол в стиле лакросс, занеся шайбу в сетку на крюке клюшки из-за ворот. Судя по всему, этому парню суждено переписывать историю.