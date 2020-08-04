"Химки" расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

Футбольный клуб "Химки" на официальном сайте объявил о расторжении договора с бывшим главным тренером Сергеем Юраном. Сообщается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Юран был уволен со своего поста на прошлой неделе. В различных интервью специалист объяснил свою отставку позицией "Спартака", в частности, нового генерального директора "красно-белых" Шамиля Газизова. Ранее появлялась информация о партнерстве между "Спартаком" и "Химками".

Юран возглавил подмосковную команду в начале 2020 года. При нем клуб справился с задачей по выходу в Премьер-лигу и добрался до финала Кубка России, в котором уступил чемпиону России питерскому "Зениту" (0:1). Новым главным тренером "Химок" стал Дмитрий Гунько, работавший ранее в "Спартаке".