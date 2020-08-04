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04.08.2020 14:03
Рубрика: Спорт

"Химки" расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон

Текст: Артур Нанян

Футбольный клуб "Химки" на официальном сайте объявил о расторжении договора с бывшим главным тренером Сергеем Юраном. Сообщается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Юран был уволен со своего поста на прошлой неделе. В различных интервью специалист объяснил свою отставку позицией "Спартака", в частности, нового генерального директора "красно-белых" Шамиля Газизова. Ранее появлялась информация о партнерстве между "Спартаком" и "Химками".

Юран возглавил подмосковную команду в начале 2020 года. При нем клуб справился с задачей по выходу в Премьер-лигу и добрался до финала Кубка России, в котором уступил чемпиону России питерскому "Зениту" (0:1). Новым главным тренером "Химок" стал Дмитрий Гунько, работавший ранее в "Спартаке".

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