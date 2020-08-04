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04.08.2020 15:48
Рубрика: Спорт

Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру

Текст: Максим Домчев
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Фото: AP Photo/Luis Vieira Фото: AP Photo/Luis Vieira
Фото: AP Photo/Luis Vieira
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. 39-летний Касильяс написал обращение к болельщикам. В мае прошлого года он перенес инфаркт и больше не принимал участия в матчах.

"Важным является путь, которым вы идете, и люди, которые сопровождают вас, а не пункт назначения, к которому он вас приведет, потому что он с проделанной работой и вложенными усилиями всегда один. Думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь и пункт назначения мечты", - написал Касильяс.

За свою богатую карьеру Касильяс сумел выиграть чемпионат мира, дважды побеждал на чемпионатах Европы. С мадридским "Реалом", за который он выступал с 1998 по 2015 годы, он трижды побеждал в Лиге чемпионов. На счету Касильяса пять побед в чемпионате Испании, дважды с мадридским клубом он завоевывал Кубок Испании и четырежды - Суперкубок страны.

Перейдя в португальский "Порту" испанец стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Чем он займется дальше, Касильяс не сообщил. Ранее он собирался баллотироваться на пост президента Королевской испанской футбольной федерации, однако затем снял свою кандидатуру. СМИ сообщали о том, что экс-вратарь "Реала" может занять пост советника президента мадридского клуба.

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