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03.08.2020 22:48
Рубрика: В мире

Историк: 25 лет назад начался пересмотр антифашистских традиций в Европе

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Двадцать пять лет назад, 4 августа 1995-го, совместными усилиями вооруженных сил Хорватии и пятого корпуса армии Республики Босния и Герцеговина началась операция "Буря", в ходе которой посредством этнических чисток в течение 84 часов была ликвидирована Республика Сербская Краина. Таким образом, Загреб с одобрения и при непосредственной поддержке Запада решил "сербский вопрос": число погибших и пропавших без вести мирных жителей составило 1853, количество беженцев превысило 220 тысяч человек.

Решение о начале данной преступной акции принималось 31 июля 1995 года на легендарной "Белой вилле" Иосифа Броза Тито на архипелаге Бриони хорватскими генералом Анте Готовиной и президентом Франьо Туджманом. Последний ясно определил ее цель - нанести "такие удары сербам, чтобы они практически исчезли из этих районов".

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Вот что по этому поводу в комментарии для "Российской газеты" заявил авторитетный на Балканах историк, декан философского факультета Университета Восточного Сараево Драга Мастилович.

"С исторической точки зрения "Буря" - это ничто иное как продолжение Второй мировой войны, то есть формирование этнически чистого Независимого государства Хорватия (НГХ) по модели, разработанной еще усташскими идеологами: планировалось треть сербов уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию и другие страны, - указывает ученый. - Во время Второй мировой войны НГХ при помощи нацистских менторов реализовало первые две задачи, а третью - изгнание остатков сербов из Хорватии - осуществило в 1995 году. Наиболее удивительным является то, что хорваты это сделали вновь при содействии своих западных покровителей, прежде всего, Германии. Именно после этого начался пересмотр антифашистских традиций в Европе, что сегодня приобрело огромные масштабы. Когда европейские страны, ранее уже пострадавшие от фашизма, осознают эти факты - это вопрос. Однако это может стать очень губительно для всей европейской цивилизации".

Фото: Александр Борисов / РГ
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Напомним, что в состав марионеточного Независимого государства Хорватия (1941-1945) входили часть современной Республики Хорватии без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе после Освенцима и Треблинки. Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". Итоги геноцида, совершенного при безусловной поддержке католического клира, были ужасающими: разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито.

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