К ноябрю появится единый реестр НКО, имеющих право на господдержку

В России появится единый реестр некоммерческих организаций, которые в дальнейшем смогут рассчитывать на меры государственной поддержки. Проект постановления правительства об этом готовится к обсуждению в Общественной палате.

Предполагается, что на первом этапе в реестр войдут более 40 тысяч НКО, в числе которых получатели президентских грантов, региональных и муниципальных субсидий, исполнители общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные организации, которые сдавали отчеты в минюст за последние два года, а также образовательные и религиозные НКО. Компании, которые осуществляют в их адрес пожертвования, получат право на налоговый вычет. Реестр будет постоянно дополняться и уточняться.

Проект определяет порядок ведения реестра и устанавливает, что к 1 ноября 2020 года он должен быть интегрирован в единую систему межведомственного электронного взаимодействия, а к концу 2021 года станет пополняться и изменяться автоматически при регистрации информации в Федеральной налоговой службе или министерстве юстиции.

"У нас очень мало данных о некоммерческом секторе. Например, мы не знаем, сколько людей в нем работают, какие из организаций социально ориентированные", - пояснила "РГ" председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора ОП РФ Елена Тополева-Солдунова. По её словам, для НКО нужен такой же реестр, как для малого и среднего предпринимательства: подробный, с отчетами и ссылками на сайты.