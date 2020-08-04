Как очистить планету от свалок пластика

Земля превращается в планету Пластик! Подобные громкие заголовки постоянно появляются в мировых СМИ. Особенно достается пластиковым бутылкам, которые лидируют по масштабам загрязнения. Их доля в общей "куче" пластика превышает 40 процентов.

Правительства многих стран уже говорят о запрете одноразовой посуды. Но не станут ли заменители новой проблемой? Четкого ответа нет. В этой ситуации ученые ищут альтернативу. Пластик, и прежде всего бутылки, надо не запрещать, а перерабатывать. И снова пускать в дело.

Наилучший вариант - расщепить пластик на составные части, из которых затем штамповать новые бутылки. Такие "расщепители" науке известны: это ферменты различных бактерий. Еще несколько лет назад у микробов, живущих в компостной куче, обнаружили фермент LLC, который расщеплял бутылочный пластик на несколько частей. Однако у него были серьезные недостатки. Во-первых, он медленно работал. Второй минус еще серьезней. Чтобы пластик лучше расщеплялся, его требовалось размягчить, то есть нагреть. Но при нагревании начинал быстро разрушаться сам фермент.

Решить проблему сумели ученые из Франции. Они нашли в ферменте вещества, от которых зависит и его стабильность и скорость реакции. Проведя разные манипуляции с его геномом, а потом с бактериями, которые синтезируют этот фермент, ученые получили его усовершенствованный вариант. Он лишен недостатков предшественника, а главное, демонстрирует фантастическую эффективность: расщепляет до 90 процентов тонны пластика всего за 10 часов. Стоимость нового фермента будет относительно невелика, утверждают авторы проекта.

Эта разработка французских ученых может стать прорывом в борьбе с гигантскими пластиковыми свалками. А ведь он проникает повсюду. Его можно найти и на Эвересте, и на дне Марианской впадины, и в арктических снегах.

Между тем

Ученые из Китая обнаружили, что частицы микропластика загрязняют сельхозкультуры, в том числе и овощи, проникая в растительную ткань. Хотя раньше считалось, что они слишком большие, чтобы проходить через такие барьеры. Микропластик попадает из воды и почвы через трещины в корнях растений, затем они переносятся в те части, которые мы употребляем в пищу. Оказалось, что попасть в растения могут не только частицы размером до 50 нанометров, но и крупные, которые примерно в 40 раз больше.