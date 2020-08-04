На Русском Севере можно будет бесплатно получить гектар земли. Минвостокразвития уже подготовило законопроект по этому поводу. Планируется, что программа заработает летом следующего года. Аналогии с проектом, уже несколько лет действующим на Дальнем Востоке, напрашиваются сами собой, но параметры "арктического гектара" будут отличаться от "дальневосточного". В чем отличия и как получить землю, рассказал "Российской газете" заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Арктический гектар сможет получить любой гражданин России?

Александр Крутиков: В подготовленном законопроекте заложена следующая модель - в первые шесть месяцев действия программы заявку смогут подать только местные жители. На мой взгляд, это справедливо сначала дать возможность тем, кто уже давно живет в Арктике. По окончании этого срока такую возможность получат жители других регионов России.

Здесь мы, конечно, учитывали, что все более и более популярным становится арктический туризм. Я уверен, в центральной части России найдутся предприниматели, которые воспользуются предоставленной возможностью для того, чтобы развивать в Арктике туристическую инфраструктуру. Подобные начинания необходимо всячески поддерживать и стимулировать. Если мы опять-таки проведем аналогию с Дальним Востоком, примерно 10% из 83 тысяч получивших там землю - это не жители региона. Подавляющая их часть взяла землю под развитие туризма в том или ином виде. Есть даже примеры, жители Москвы на Курилах делают туристическую базу. Уверен, так же будет и здесь. Места туристические - Карелия, Кольский полуостров и прочие. Опять же для местных экономик это будет большой плюс. Важно понимать, что мы же не обязываем никого переезжать или регистрироваться. Человек может спокойно жить в любом российском регионе и развивать свой бизнес на дальневосточной земле, а в будущем на арктических территориях.

В представлении многих людей Арктика - это голые скалы, льды, а в лучшем случае тундра. Кому нужна земля в этом регионе?

Александр Крутиков: Так могут думать только люди, которые никогда не были в Арктической зоне России. И, наверное, даже не читали о ней. Арктика - это не только тундра, айсберги, льды и белые медведи. В Арктической зоне России живут 2,5 млн человек. Здесь есть крупные города, такие как Мурманск, Архангельск и еще сотни населенных пунктов по 5-10 тысяч человек. И у этих людей также есть потребность в том, чтобы иметь какое-то приусадебное хозяйство, дачи, жилые дома, заниматься бизнесом. Такая возможность им будет предоставлена.

Арктика - это не только тундра, айсберги, льды и белые медведи. На Русском Севере постоянно живут 2,5 миллиона человек

К нам неоднократно обращались регионы по поводу того, чтобы запустить в Арктике программу, как на Дальнем Востоке, для упрощения получения земли. Окончательное решение мы приняли в крайне непростой период карантина и самоизоляции, когда люди, у которых были дачи или свои дома, оказались в привилегированном положении. Они не были заперты в четырех стенах. А у нас в Арктике 90% населения - это горожане, живущие подчас не в самом качественном жилье. И тогда мы решили, что надо дать им возможность брать землю в первую очередь для того, чтобы строить загородные дома.

Для жителей других регионов "арктический гектар" - это возможность получить участок земли в великолепных, потрясающе красивых местах. Это Кольский полуостров, Архангельская область, север Карелии.

Один гектар - много для дачи, но может быть недостаточно для бизнеса. Можно ли получить участок больше или, наоборот, меньше?

Александр Крутиков: Речь идет о площади до одного гектара на одного человека. Если нужно меньше земли, можно взять 20 или 30 соток. Например, просто для дачи. Таких случаев на Дальнем Востоке было довольно много.

Большая семья может взять участки по 5 и даже по 10 гектаров - по гектару на человека, включая детей. Есть случаи на Дальнем Востоке, когда создавались целые кооперативы, чтобы взять несколько сотен гектаров. Образуются даже небольшие поселения, где люди очень кучно взяли землю и вместе развивают какое-то хозяйство или жилищное строительство. Такая техническая и законодательная возможность предусмотрена. Кроме того, механизм экспериментальный. На Дальнем Востоке мы уже приходим к тому, чтобы люди, успешно освоившие один земельный участок, имели возможность получить землю еще большей площади.

Как будет происходить распределение участков? Например, Чупская губа - очень красивое место. Можно ли будет выбрать участок там?

Александр Крутиков: Возможность выбора обязательно будет.

Сервис для выбора участков на Дальнем Востоке уже создан, предполагаем, что и земли в Арктической зоне будут выбирать там же. Это федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ". Вы заходите на этот ресурс, перед вами электронная карта, и прямо на ней можно нарисовать свой участок. Там же автоматически формируется заявление. Вы его подписываете и отправляете в электронном виде. Все довольно быстро и удобно. Сейчас Росреестр, кстати, интересуется этим сервисом с точки зрения возможности его технического использования в целом по России. Будет и несколько отличий от "дальневосточного гектара". В Арктике регионы сами определят территории, где будет раздаваться земля. Например, в случае с Чупской губой - решение за Мурманской областью. Сделано это для того, чтобы потом не говорили, будто мы раздаем землю в тундре. А регионы лучше знают, где земля будет пользоваться спросом.

Также на Дальнем Востоке есть ограничение по выдаче земли рядом с городами - буферные зоны. В Арктике смысла в них нет, ровно потому, что коммерческая привлекательность этой земли практически нулевая. Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы открытых зон для предоставления земли было как можно больше. Ее столько - и на Дальнем Востоке, и в Арктике - что каждому жителю нашей страны хватит по гектару. Нас поддержали практически все субъекты РФ. А самое главное, поддержали те регионы, где спрос на землю будет.

Программу "Дальневосточный гектар" много критиковали за проблемы с инфраструктурой - сложный доступ к электричеству, отсутствие дорог. В Арктике предусматриваются какие-то субсидии или льготы для подключения к инфраструктуре?

Александр Крутиков: Мы с самого начала действия программы на Дальнем Востоке говорили, что выделение бесплатной земли - это возможность человеку реализовать какие-то свои идеи, мечты, амбиции. Кто-то будет бизнесом заниматься, кто-то дом построит. Но это лишь возможность, и это всего лишь земля. Сегодня на Дальнем Востоке открыто более 200 млн гектаров. Никаких ограничений. Человек может себе взять участок где угодно, хоть в глубоком лесу. Если бы мы еще взяли обязательства по инфраструктуре, это было бы, мягко говоря, странно. В Арктике, как и на Дальнем Востоке, мы не берем никаких обязательств по инфраструктуре. Это отдельная задача.

В Арктике не будет буферных зон, и мы рассчитываем на то, что регионы выделят под программу территории, где базовая инфраструктура есть. В первую очередь вокруг городов. Я разговаривал практически со всеми мэрами крупных городов в Арктике, выясняя, на каком расстоянии от города у них есть хотя бы дорога, по которой человек может добраться до своего участка. Мне называли разные цифры - от 10 до 30 километров. Такова здесь свободная транспортная доступность.

Вместе с тем мы, конечно, будем помогать с инфраструктурой, если будут появляться, как на Дальнем Востоке, целые поселения. Если люди будут объединяться от 100 человек и больше и вместе создавать новый населенный пункт. Например, в Хабаровском крае объединились больше 200 человек. Туда за счет государственных средств подводится инфраструктура.

На каких конкретно условиях человек получает землю?

Александр Крутиков: Земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать там бизнес. Если это условие выполнено, то по истечении пяти лет есть возможность получить его в собственность. За это платить не надо, но в дальнейшем возникает обязанность, как у собственника земли, платить земельный налог. Он привязан к кадастровой стоимости земли. Есть и другой вариант. Если гражданин не хочет нести бремя собственности по тем или иным причинам, он может оформить этот земельный участок в аренду. В этом случае он будет платить арендную ставку, которая также привязана к кадастровой стоимости.

Земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать бизнес

Определить сферу деятельности на участке необходимо до его получения или это можно сделать после?

Александр Крутиков: При подаче заявления человек указывает, что он будет на этой земле делать. Но у него есть возможность изменить свой выбор. Если в процессе освоения участка он, например, решит не заниматься пчеловодством, а захочет построить дом или турбазу, ему нужно в своем "личном кабинете" на сайте изменить вид экономической деятельности. Если хочет построить дачу, так и надо написать: "Строительство дачи".

Будут ли на участников программы распространены меры по поддержке бизнеса в Арктике?

Александр Крутиков: Да, здесь нет никаких ограничений. Федеральные законы о поддержке предпринимательства в Арктике распространяются на всю Арктическую зону от Карелии и Мурманска до Чукотки. Поэтому, где бы гражданин ни взял участок, он сможет получить все льготы и преференции, предусмотренные этими законами. Плюс сейчас каждый регион готовит свои региональные льготы, которые будут затрагивать сегмент микро- и малого бизнеса. Например, по упрощенной системе налогообложения будут снижены ставки для тех, кто будет начинать свой бизнес. Это как раз то, что может быть востребовано при выделении земли в Арктической зоне.

Конечно, мы будем анализировать спрос людей. Если какой-то вид деятельности окажется более популярен, будем думать и над новыми мерами поддержки. Мы заинтересованы в том, чтобы у как можно у большего количества людей в Арктике появилась возможность реализовать себя и свои возможности.

Я убежден, большинство людей будет брать землю для строительства домов. Это тоже требует мер поддержки. Можно, например, упростить доступ к заготовке леса, если кто-то хочет деревянный дом построить. Или инициировать особые программы ипотеки. Но пока это все теории.

Как будут учтены интересы коренных народов Арктики при раздаче гектаров?

Александр Крутиков: Территории для раздачи земли будут определены с учетом интересов коренных малочисленных народов (КМНС). Это прямо указано в законопроекте. Также будет создан общественный совет Арктической зоны, в который войдут представители коренных народов. Его задача среди прочего не допустить возможногоконфликта интересов КМНС с промышленностью и в целом с развитием экономики и стараться такие ситуации урегулировать. Те территории, которые регионы определят для раздачи земли, должны быть согласованы с общественным советом. Поверьте, у нас достаточно земли, где коренных народов и их традиционной деятельности нет. Мы договорились с Ассоциацией коренных народов одновременно с запуском "арктического гектара" начать решать проблемы коренных народов, в том числе вопросы с землей. Тут речь о том, что интересы коренных малочисленных народов Севера часто не учитывались, на территорию их хозяйственной деятельности заходили компании и реализовывали свои проекты. Вопрос о том, почему не решали ранее, лучше переадресовать к другим ведомствам, поскольку арктические полномочия Минвостокразвития получило лишь год с небольшим назад, поэтому чисто физически не могло заняться решением этих проблем. А сейчас будем помогать.

Программа "Арктический гектар" предоставит людям возможность получить участок в потрясающе красивых местах с великолепной природой и чистой экологией. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Опыт

Накануне Дня коренных народов Севера, отмечаемого 9 августа, в президентский пакет по развитию Арктики включены важные дополнения. Создан Арктический совет коренных малочисленных народов, который будет контролировать освоение Арктики. Принята программа господдержки 13 (оленеводство, рыболовство, охота и т.д.) традиционных видов деятельности народов. В пакет включен "Стандарт ответственности бизнеса перед коренными народами". Речь идет о наступлении городов, нефте- и газовых центров на среду обитания этих народов и видах возмещения потерь народам, которые лишатся возможности заниматься привычной деятельностью.

Также принято решение совершенствовать закон об образовании для народов Севера.

Для 40 народов, или 250 тысяч человек, Севера, Сибири и Дальнего Востока это шанс сохранить вековой образ жизни и идентичность. Так, программа господдержки предусматривает как доступ к высокотехнологичной медицине, так и сохранение кочевого образа жизни. Особая задача - доступ к образованию. В ряду ключевых задач - создание Института переводчиков с национальных языков народов России, расширение принятой программы создания учебников для коренных народов и совершенствование законов, которые позволят ввести понятие "кочевое образование". Его как подход, особенно для средних школ, минобразования пока оспаривает, но согласно "дорабатывать закон".

Подготовил Владимир Емельяненко