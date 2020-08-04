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04.08.2020 21:10
Рубрика: В мире

Привыкают к земле

Как скоро украинские поля станут глобальными
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8225)
Западные СМИ предсказывают жесткую конкуренцию между США, Евросоюзом и Китаем за украинскую землю. Статью с таким посылом - "Аграрные компании по всему миру схлестнулись за украинский чернозем" - опубликовал накануне немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN). Исход этой битвы, по мнению редакции, будет зависеть только от исхода пандемии коронавируса и разрешения конфликта на востоке страны. Этот европейский взгляд на украинскую землю представляется слишком оптимистичным и поверхностным.
Украинский закон написан так, что на первом этапе скупать земли будут местные агробароны и банки, а вовсе не иностранцы. Фото: Getty Images Украинский закон написан так, что на первом этапе скупать земли будут местные агробароны и банки, а вовсе не иностранцы. Фото: Getty Images
Украинский закон написан так, что на первом этапе скупать земли будут местные агробароны и банки, а вовсе не иностранцы. Фото: Getty Images

Похоже, авторы основывали свой прогноз на первой редакции закона об открытии рынка земли, действительно написанном под диктовку МВФ (доступ к рынку нерезидентов, до 200 тысяч гектаров в одни руки. - "РГ"), и отсюда предвкушение глобального аукциона. Однако 31 марта Верховная рада приняла другой закон, который в МВФ дипломатично оценили как "первый шаг на пути к созданию прозрачного рынка земли", и взяли с Киева обязательства в будущем доработать документ.

Фото: РИА Новости
Зеленский окончательно продал украинскую землю

Но по тому закону, который подписал президент Зеленский, право покупки и продажи земельных участков - площадью не больше 100 гектаров - с 1 июля 2021 получают исключительно физические лица, граждане Украины. Только с 2024 года, на втором этапе земельной реформы, площадь торгуемых участков увеличивается до 10 тысяч гектаров - примерная территория полумиллионного города, в ограниченную продажу поступят государственные земли (около 10 миллионов гектаров, четверть всей сельскохозяйственной земли Украины), а на рынок допускаются юридические лица, резиденты Украины. Что касается принципиального права иностранцев (кроме россиян. - "РГ") владеть украинской землей, то по этому поводу до 2024 года должен еще состояться референдум, о примерной дате проведения которого сегодня ничего не известно.

Иным словами, задор DWN преждевременен и во многом необоснован. Закон написан так, что скупать земельные паи у собственников - а это около 7 миллионов человек - и аккумулировать их в привлекательные лоты, будут украинские агробароны и банки, при посредничестве которых на украинскую землю в будущем теоретически могут прийти иностранцы. Но к тому моменту цена гектара у украинских посредников значительно вырастет, и это уже не будет похоже на распродажу.

К тому же, вспоминая о Китае, отнюдь не доминирующем на Украине, DWN забывает арабские страны. Они - главные импортеры украинского зерна, действующие здесь менее демонстративно, но также давно и системно. Сейчас страны Персидского залива называются украинскими экспертами одними из главных теневых игроков местного агрорынка. Бесспорно в публикации DWN только то, что судьба украинской земли зависит от исхода конфликта в Донбассе, и шире - от того, сохранится ли украинская государственность к 2024 году в нынешнем виде. Учитывая центробежные тенденции и криминогенную ситуацию на селе, может статься так, что в 2024 году о собственности на землю и начале посевной кампании европейцам придется договариваться не с обитателями уютных киевских кабинетов, а с полевыми командирами и атаманами, реально контролирующими конкретный кусок чернозема.

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